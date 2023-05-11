Akşener, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk defa konuştu: Belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu düşünüyorum - Son Dakika
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Akşener, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk defa konuştu: Belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu düşünüyorum

11.05.2023 20:33

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı televizyon yayında Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi hakkında konuştu. İnce'nin istifasına saygı duyduğunu söyleyen Akşener, "İstifaya götüren belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu ve Türkiye için bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. İçim acıyarak izledim. Bundan sonra ne olacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Star TV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili ilk kez konuşan Akşener, kaset iddialarına ateş püskürdü.

"İÇİM ACIYARAK İZLEDİM"

İnce'nin istifasına saygı duyduğunu belirten Akşener, "Sayın İnce'nin aday olduğu dönemde, zaman zaman eleştirilere maruz kaldığı zamanlarda aday olma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyleyen bir kişiyim. İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifaya götüren belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu ve Türkiye için bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. İçim acıyarak izledim. Bundan sonra ne olacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

"SİYASİLERİN GÖREVİ SEÇMENİN GÖNLÜNÜ ALMAK"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Bütün sonuçlarla ilgili siyasilerin görevi seçmenin gönlünü almaktır. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Milletin gönlüne girememişsek ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu olan bizizdir.

"İNCE'NİN KIRGINLIĞI VAR"

İnce'nin bir kırgınlığı var, en baştan beri söylüyorum. Benim yorumum bu. İnce'nin kararını duyduktan sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmedik. Saat 22.00'de CHP'de bir toplantımız var. Seçim günüyle alakalı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada bulunduğu davete de çok olumlu baktığımı söylemek isterim."

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Son Dakika Güncel Akşener, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk defa konuştu: Belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu düşünüyorum - Son Dakika


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