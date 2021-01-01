Meral Akşener: "O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır" - Son Dakika

Meral Akşener: "O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır"

01.01.2021 16:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun." dedi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle hizmete girdi.

Feshane Otoparkı Bahçesinde düzenlenen törende konuşan Akşener, törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni yılın ilk gününde kendisini açılış törenine davet eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Akşener, 2021 senesinin tüm Türkiye'ye mutluluk ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bugün bir mutluluk yaşadıklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ile bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık, bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı? Siz bu güzel hizmetleri yaparken ülkemize bu birlikteliğin nasıl fayda sağladığını gösteriyorsunuz. Ne denmişti? 'İstanbul kazanılamaz', kazanıldı. 'Hizmet edemez', ediyorsunuz. 'Para bulamaz.' Beyler tefeci faizi ile borçlanırken siz değeri üzerinden kredi buluyorsunuz."

Ekonominin ve hizmetin en önemli unsurunun güven olduğunu anlatan Akşener, "Tüm engellemelere rağmen bulduğunuz kaynakların usulüne uygun ve imkan ölçüsünde olduğunu hep beraber görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşener, İstanbul'da sosyal yardımların insanları tahkir etmeyecek şekilde yapıldığını belirterek, buna kendisinin şahit olduğunu söyledi.

Yardım yapılan insanların afişe edilmediğini dile getiren Akşener, "O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır. Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. İstanbullu sizden ve ekip arkadaşlarınızdan razı olsun." diye konuştu.

Kadın cinayetlerine değinen Akşener, "Bir günde 3 kadın katledildi bu ülkede. İstediğimiz kadar bağırıp çağıralım Ankara'dakiler duymuyor. Başkanım sizden İstanbul'a başka bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul'da bir kadının, akşam üstü karanlıkta işinden çıktığı takdirde evine giderken saldırıya uğramayacağından emin olmasını istiyorum. Bir kadın elektrik direklerinden sönen ampuller sebebiyle kalbi ağzında evine yürümek zorunda kalmasın istiyorum. İstanbul'a bir başka şehirden otobüsten, trenden, nereden inerse insin bir kadının İstanbul'a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum. Buna başaracağınıza inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da bu konuyu takip etmelerini istedi.

Haliç'in iki yakasına iskeleler kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tramvay hattının özelliklerini anlatarak, hattın saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Haliç kıyısının tarihi ve turistik önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Bugünkü tramvayın şöyle bir rolü olacak. Sirkeci'den Alibeyköy'e kadar bu bölgenin insanlarını taşıdığı kadar bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da inanılmaz bir hizmet edecek. Biz tramvayın geçtiği bu yakayı, belirli bölgelere iskeleler inşa edip deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla buluşturarak oradaki müze ve etkinlik alanlarıyla da bir araya getireceğiz." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, ayrıca Haliç'in iki kıyısında toplam 3,1 milyon metrekarelik yeşil alanın da bölgenin doğası ve manevi yapısına uygun şekilde yeniden tasarlanacağını bildirdi.

Devam eden metro çalışmalarına da değinen İmamoğlu, hedeflerinin yıllık 5 kilometre metro hattı yapmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar tramvaya binerek Alibeyköy Cep Otogarı istasyonuna kadar seyahat etti, buradan 28 Ekim 2020'de açılan Mahmutbey- Mecidiyeköy metro hattına aktarma yaparak Mecidiyeköy istasyonuna gitti.

Meral Akşener: O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır
Meral Akşener: O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır
Meral Akşener: O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır
Meral Akşener: O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meral Akşener: 'O kadar güzel işler oluyor ki bunun neticesi Millet İttifakı'nın oluşturulmasıdır' - Son Dakika


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