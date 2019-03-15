Meral Akşener: Olayı Buraya Getiren, Kullanılan Dildir (3)

AKŞENER'E İLÇELERDE BÜYÜK İLGİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Akhisar'dan sonra Gördes'e geçti.

AKŞENER'E İLÇELERDE BÜYÜK İLGİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Akhisar'dan sonra Gördes'e geçti. Gördes Millet İttifakı'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Akşener'e kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kadınların selfie isteklerini geri çevirmeyen Akşener'le Gördesliler bol bol fotoğraf çektirdi. Parti otobüsüne geçen Akşener, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Gördes Belediye Başkan Adayı Mesut Efe'yi tanıtarak oy istedi. Daha sonra Cumhur İttifakı Gördes Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki partililerle selamlaşan Akşener, yol üzerinde Güneşli köyünde halkın aracını durdurması üzerine kahvehaneye girerek çay içip sohbet etti.



Buradan Demirci ilçesine geçen Akşener'i ilçe girişinde partililer karşıladı. Demirci Kent Meydanı'nda halka hitap eden Akşener, sağduyu çağrısı yaparak birlik beraberlik vurgusu yaptı. İki gündür Manisa'nın ilçelerini gezdiğini söyleyen Akşener, Türkiye'nin tarım alanında her geçen kötüye gittiğini belirterek, "Çiftçilerimizin hali ortada. Adaylarımızın çiftçilere yönelik güzel projeleri var. Sizlerde bu projelere değerlendirip oyunuzu vereceksiniz. Bu bir yerel seçim. Ben adaylarımız için oy istemeye geldim. Gençlerimizi görüyorum. Gençlerimiz artık gündüzleri uyuyup, geceleri oturuyor. Çünkü babalarından harçlık almamak için. Millet çözüm bekliyor. Biz sizin sorunlarınızı çözmek için geliyoruz. Unutmayın İYİ Parti kurulmasaydı ne oluru bu seçimlerin hali. Onun için bu yerel seçimleri fırsat bilip kulakları çekeceksiniz. Bundan sonra ilk seçim 4,5 yıl sonra. Kulak çekmezseniz 1 Nisan'dan sonra her şeye zam yapılacak haberiniz olsun" dedi.



Konuşmasını tamamlayan Akşener, Demirci Belediye Başkan Adayı Haluk Şenyurt'u halka tanıtarak oy istedi. Akşener Manisa programının son durağı olan Köprübaşı ilçesine geçti. Burada da Köprübaşı Belediye Başkan adayı Fatih Taşlı için halktan oy isteyen Akşener, ilçeden ayrıldı.



Mehmet CANDAN- Cemil SEVAL/MANİSA,





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