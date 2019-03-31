Son Dakika Haberleri: Meral Akşener Oyunu Kullandı

Meral Akşener Oyunu Kullandı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı.

Akşener, 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle ve CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kılıç ile selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzunca ve hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdiklerini söyledi.

Bütün adaylara başarılar dileyen Akşener, "Bu seçimin Türkiye'ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak inşallah, İstanbul iyi olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, " Ankara'da. Şimdi, buradan Ankara'ya gidiyorum. Genel merkezde." dedi.

Akşener, "Sandıktan sizce ne çıkar?" sorusuna ise "İyi bir sonuç çıkacak." yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

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