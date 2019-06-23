Son Dakika Haberleri: MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI
Son Dakika Güncel Haber

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI

46 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.

MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.
Akşener, oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi.

Görüntü dökümü:
----------------
-Meral Akşener'in oyunu kullanması
-Açıklaması


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Üsküdar, Hacı Sabancı, İstanbul, Meral Akşener, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın helallik söylemine yanıt verdi Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]