MERAL AKŞENER OYUNU KULLANDI
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı.
İYİ Parti
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:00 Kaynak: DHA
Genel Başkanı Meral Akşener
, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Üsküdar
'daki Hacı Sabancı
Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun" dedi.
Akşener, oyunu kullanmak üzere Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Akşener, "İnşallah İstanbul için hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Çok yüksek oranda bir katılım olacak" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Meral Akşener'in oyunu kullanması
-Açıklaması
- İstanbul
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