Son Dakika Haberleri: Meral Akşener oyunu kullandı - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Meral Akşener oyunu kullandı - İSTANBUL

2 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı.

Meral Akşener oyunu kullandı - İSTANBUL, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı.
Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.
Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.
Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart'ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, "İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğim." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu Beşiktaş'ta kullandı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:47:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meral Akşener oyunu kullandı - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]