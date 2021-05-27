Meral Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' önerisini açıkladı - Son Dakika

Meral Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' önerisini açıkladı

27.05.2021 00:57
Meral Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' önerisini açıkladı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de, demokrasinin işleyişinin en önemli teminatı olan seçimler adil ve özgür şekilde yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de, demokrasinin işleyişinin en önemli teminatı olan seçimler adil ve özgür şekilde yapılacak. Millet iradesinin Meclise adaletli şekilde yansıyabilmesi için ilk adım olarak, seçim barajı yüzde 5'e indirilecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında parlamenter sistem önerisinin detaylarını paylaştı. Akşener, "Birinci ilkemiz; Tarafsız Cumhurbaşkanı. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de, Türkiye Cumhuriyeti, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanı'nın, hiçbir partiyle bağlantısı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı makamı, tarafsız ve partiler üstü bir şekilde, devleti ve milletin birliğini temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ilkelerinin, 'Çoğulcu Demokrasi, Katılımcı Yönetim, Güçlü Meclis' olduğunu anlatan Akşener, "Hükümeti kurma ve hükümet etme süresi, adil ve serbest seçimlerle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecek. Tek bir partinin milletvekili sayısının, hükümet kurma yeterliliğine sahip olmaması halinde, elbette koalisyon hükümetleri kurulacak. Ama koalisyon hükümeti kurulmadan önce, şeffaf yönetim anlayışıyla, partiler arasında yapılacak koalisyon protokolü, milletimizle açık bir biçimde paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankasının bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir düzenlemeye müsaade edilmeyecek"

"Merkez Bankasının bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir uygulama ve düzenlemeye, müsaade edilmeyecek" diyen Akşener, "Politika araçlarını ve tüm enstrümanlarını bağımsız olarak kullanabilecek. Merkez Bankası Başkanı, Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıllığına atanacak. Ayrıca; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Enerji Piyasası Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi, devlet işleyişinde kritik öneme sahip olan kurumlarımız, idari ve mali özerkliğe sahip kurumlar olacak. En az, yüzde 25 oranında kadın üyelerden oluşacak bu kurulların, başkan ve üyeleri, en fazla iki defa olmak üzere, dört yıllığına Bakanlar Kurulu tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ilkelerinin 'bağımsız ve tarafsız yargı' olacağını belirten Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Demokratik sosyal hukuk devletinin en temel kuralı olan, devletin, vatandaşın hizmetkarı olduğu prensibi çerçevesinde, milletimizin bireysel özgürlükleri, kişilik hakları, vatandaşlık hakları ve insan haklarının, hukuk tarafından en üst seviyede korunması sağlanacak."

Seçim barajı

Seçim barajına yönelik olarak ise Akşener, "Millet iradesini hakkıyla ve adil şekilde yansıtamayan seçimler ve seçim sistemi, demokrasinin önündeki en büyük engeldir. O nedenle, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de, demokrasinin işleyişinin en önemli teminatı olan seçimler, adil ve özgür şekilde yapılacak. Millet iradesinin, Meclise adaletli şekilde yansıyabilmesi için ilk adım olarak, seçim barajı yüzde 5'e indirilecek. Siyasetin finansmanında şeffaflık sağlanacak, siyasi etik ilkelerinden taviz verilmeyecek. Özgür ve adil seçimlerin en önemli unsuru Yüksek Seçim Kurulu'dur. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de, YSK'nın yapısı ve işleyişi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak, son dönemde yaşanan güvensizliklere meydan verilmeyecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçime ilişkin kararlarına karşı, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilecek" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meral Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' önerisini açıkladı - Son Dakika


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