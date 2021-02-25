Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti - Son Dakika

Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti

25.02.2021 15:57

Bir son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Büyükçekmece'de partisince oluşturulan "Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'nde fidan dikti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Büyükçekmece'de partisince oluşturulan "Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'nde fidan dikti.

Akşener, fidan dikimi öncesinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü makamında ziyaret etti. Akgün, ziyareti dolayısıyla Akşener'e günün anısına çeşitli hediyeler sundu.

Ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, Akgün'ün Büyükçekmece'de, kimseyi ayırmadan, "Bana şu oy verdi, bu oy vermedi" demeden, ilçede yaşayan her bir vatandaşın kolay ulaştığı, kolay hizmet alabildiği, derdini daha kolay anlatabildiği bir belediye başkanlığı ve belediyecilik örneği gösterdiğini ifade etti.

Akşener, Akgün'ün yöneticilik anlayışını örnek gösterme nedeninin bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu kutuplaştırma dilinin insanları getirdiği nokta olduğunu kaydederek, "Sonuçta hepimiz kardeşiz, dostuz, arkadaşız. Siyasette rekabetin, hizmet yarışı üzerinden olması gerektiğini unutturan bir dile karşılık, hatırlatan bir yönetim anlayışı oldu hep Hasan başkanın." dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün de İYİ Parti yönetiminin, koronavirüs ile savaş sırasında hayatını kaybeden sağlıkçılar adına yaptırdığı zeytinliğin güzel ve doğru bir proje olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanları arasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun çok yakın aile dostu olduğunu dile getiren Akgün, "Bizzat kendi ellerimle evlendirdim, o biraz geç evlenmiştir. Nikahını kendim yaptım. Hasta olur olmaz gittiğimde 'Başkanım bir şey yok bir kaç gün sonra buluşuyoruz' dedi. Bana bir defa daha el salladı attığı video mesajla. Sonra maalesef kaybettik. Hepsine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük savaşçılar onlar. Vatandaşımızın, dünya insanının karşılaştığı bu virüsle nasıl mücadele edeceğimizi daha anlamadan, bodoslama girdiler, birçok insanı kurtarmak için ama maalesef bir çok sağlıkçımızı da kaybettik. Bu projeden ötürü genel başkanımızı ve arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarımızın meslek şehidi sayılmasını defalarca önerdik"

Belediyedeki ziyaretin ardından Akşener ile Akgün, beraberindekilerle Sinanoba Mahallesi'nde oluşturulan Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği'ne gitti.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, bugün güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini, teşkilat mensuplarına ve bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Akgün'e teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına, başından itibaren Kovid-19 belasıyla ilgili özverili çalışmaları, canları pahasına büyük bir yorgunluğu göze alarak insanlara hizmet etmeleri dolayısıyla şükran ve minnetlerini sunduğunu dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Partimiz olarak Kovid-19'dan vefat eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın meslek şehidi sayılmasını defalarca önerdik. Geride bıraktıklarının şehit aileleri kapsamında bakılmasını defalarca önerdik. Onun gerçekleşmesinde başarılı olamadık ama sayın Belediye Başkanımızın riyasetinde, arkadaşlarımızın öngörüsü olan onların hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz bu zeytin bahçesinin oluşmasını başardık. Her birinin hatırası, aileleri kadar bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır. Mekanları cennet olsun."

Hasan Akgün de İYİ Parti yöneticilerinin belediyeye gelerek Kovid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına Büyükçekmece'de onları ebedileştirmek için bir zeytinlik kurmak istediklerini belirtti.

Bu proje hayatını kaybeden değerlerden üçünün dostları olduğunu dile getiren Akgün, "382 deniyor rakam ama her gün değişiyor, inşallah değişmez. Bugün burada 382 zeytin ağacı ebedi olarak yaşayacaktır, bizden sonrakiler de onlara bakacaklardır." dedi.

Konuşmaların ardından Akşener, diktiği zeytin fidanına üzerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yer aldığı kütüğü astı.

Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti
Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti

Meral Akşener, Büyükçekmece, İYİ Parti, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Meral Akşener, salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei