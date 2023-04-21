Meral Akşener, Samandağ'da yurttaşlara seslendi - Son Dakika
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Meral Akşener, Samandağ'da yurttaşlara seslendi

21.04.2023 17:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yurttaşlara seslenerek 14 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacaklarını söyledi. Millet İttifakı liderleri deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşmasında bir araya geldi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: FURKAN ERDEM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yurttaşlara seslendi. Akşener, "14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ karar vermiş ama başkalarına da anlatın, bu harami düzeni attaya göndereceğiz. Anlaşılıyor, biraz ağlaya ağlaya gidecekler ama biz onlara karşı adil olacağız. Onlar bize adil olmadılar, ama biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Malatya'da düzenlenen Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nın depremzedelerle buluştu. Akşener, daha sonra Hatay'ın Samandağ ilçesine geldi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Samandağ'da yurttaşlara seslenen Akşener, şunları söyledi:

"14 MAYIS AKŞAMI, SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLARLA O SANDALYEYE OTURTACAĞIZ"

"14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ karar vermiş ama başkalarına da anlatın, bu harami düzeni attaya göndereceğiz. Anlaşılıyor, biraz ağlaya ağlaya gidecekler ama biz onlara karşı adil olacağız. Onlar bize adil olmadılar, ama biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız ve 13. Cumhurbaşkanı'nı inşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçeceğiz, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçeceğiz.

"BİR OY KEMAL'E, BİR OY MERAL'E ALABİLİR MİYİM"

Son olarak bir şey daha söyleyeyim; Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı'mız. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'a etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak onlara da oy vereceksiniz. Dolayısıyla bir şey daha rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer, gücenmeyin de yahu bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e alabilir miyim? Şöyle yapalım; Samandağ'da her aileden bir oy isteyeyim, var mısınız? O zaman Gökhan'ı seçiyorsunuz, Müge'yi mahcup etmiyorsunuz.

Evet, saygılar sunuyorum. Nice bayramlara bugünkü gibi beraberce erişelim inşallah ve inşallah gelecek bayrama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı'mla beraber geleceğiz buraya."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Meral Akşener, Samandağ'da yurttaşlara seslendi - Son Dakika


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