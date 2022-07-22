Meral Akşener, Samsun Atakum'da: "Bu Yaz Boyunca 5 Maaş, 10 Maaş Alıp Size Küfredenlerin Korkulu Rüyası Olacağız"

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Atakum'da "Bu yaz boyunca gençlerimiz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz, EYT'lilerimiz, besicilerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz, gübre atamayan çiftçimiz için yan gelip yatanların, 5 maaş 10 maaş alıp size küfredenlerin korkulu rüyası olacağız. Onun için rahat yok, rahatlarını bozmaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için Samsun'un Atakum ilçesine geldi. Akşener, kendisini görmeye gelen yurttaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Akşener özetle şunları söyledi:

"ABİLER AĞALAR MECBUR KALDILAR SİZİN DERTLERİNİZ İÇİN ADIM ATIYORLAR"

"Şimdi bir şey yapmamız lazım. O dükkanlardaki herkes bilir ki müşteri veli nimettir. Seçmen zaten veli nimet unutuldunuz. Abiler ağalar mecbur kaldılar sizin dertleriniz için adım atıyorlar. Şekil A1 KYK bursları. Bu gençlerin dertlerine kulak vermek zor iş çünkü onlara çözüm üreteceksin. Yememiş içmemiş anne baba çocuğunu dershaneye göndermiş, çocuğu 92 puan almış atanamamış ama 58 puanla atanmış. Bu kul hakkıdır.

Benim sizden istediğim şudur, bir siyasetçi denilen cenahı denetleyeceksiniz. Seçilip o dükkanların içine girmeyenler haddini bilecek, size hakaret edenler haddini bilecek, sizi nankörlükle, şükürsüzlükle suçlayanlar haddini bilecek. Yapmaya çalıştığımız budur, bunu başaracağız.

"ONLAR VURDUKÇA BEN GÜÇLENİYORUM"

Karadeniz'i geziyorum iki gündür, fındığı 74 lira açıklatmak istiyoruz. Çeltik yani pirinç 15 lira olmak durumunda. Onun için geziyoruz. Onun için sinirleri çok bozuldu, troller iki gündür bana vuruyor. Onlar vurdukça ben güçleniyorum. Bu yaz boyunca gençlerimiz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz, EYT'lilerimiz, besicilerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz, gübre atamayan çiftçimiz için, yan gelip yatanların 5 maaş 10 maaş alıp size küfredenlerin korkulu rüyası olacağız. Onun için rahat yok, rahatlarını bozmaya devam edeceğiz.

"GÖÇMENLERİN ÜLKELERİNE DÖNMESİ GEREKİR, BİZ DE BUNU BAŞARACAĞIZ"

Bütün şehirlerimizde Sayın Erdoğan'ın Emevi camisinde namaz kılmak üzere iddia ortaya koydu namazı kılamadı, Esad kıldı. Kimine göre 6 milyon kimine göre 5,5 milyon aynı şehirde, aynı ülkede doğmuş insanlar Türkiye'ye geldiler. Çok net bir şey söyleyeyim; Türkiye'nin demografisi değişir, onun Sayın Erdoğan tarafından bizzat getirilmiş göçmenlerin ülkelerine, devletlerine, topraklarına geri dönmesi gerekir, biz de bunu başaracağız."