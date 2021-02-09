Meral Akşener, Takvim gazetesinin tartışılan manşetini eleştirdi: Hiç mi utanmıyorsunuz? - Son Dakika

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Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi'nin yapmış olduğu market haberini eleştiren Akşener, "Birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı. Market alışverişi kılavuzu. 'Bu haberi okumadan markete girmeyin' diyor. 'Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz' diyor. Ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler!" ifadelerine yer vererek, "Hiç mi utanmıyorsunuz?" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bunların nicesi geldi geçti asıl önemli olan bizim muhteremlerin ne diyeceği. Sayın Başbakan siz bir türlü kabullenemeseniz de KKTC müstakil bir devlettir haddinizi bilin. Biz sizin o stratejik hedeflerinizi daha önce çok gördük. Bunlardan sonuncusunun ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Boyunuzdan büyük işlere bulaşmayın. Kıbrısta'ki Türk işgali değil Türk varlığıdır.

"BU ÜLKEDE ECZANELERDE BİLE VERESİYE VAR ARTIK"

Ya işini yapacaksın ya da ilk sandıkta çekip gideceksin Sayın Erdoğan. Kendini milletin efendisi zanneden saray danışmanları her gün yapay bir gündem oluşturmakla uğraşsa da milletin gerçek işi bu. Bu ülkede eczanelerde bile veresiye var artık Sayın Erdoğan.

"İŞ YERLERİ AÇILSIN DİYE ESNAFI NEDEN AŞILAMIYORUZ?"

Çıkıp diyorsun ki hafta sonu herkes evinde oturacak esnaftan bu fedakarlığı istiyorsun tamam peki karşılığında sen bu pandemiyi bitirmek için ne yapıyorsun? İş yerleri açılsın diye esnafı neden aşılamıyoruz? Bu işi bırakın ve gidin artık.

"PUTİN'DEN RUS AŞISI BİLE ALAMADIN"

Çin'e bu kadar yaranmaya çalıştın ama daha yeterince Çin aşısı bile getiremedin Sayın Erdoğan. Dostum dostum diye gezindiğin Putin'den daha Rus aşısı bile alamadın. Hani dünya lideriydin? Milletin derdine gelince araziye uyum sağlıyorsun. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının milletimizin sağlığına, esnafımızın durumuna ayıracak vakti yok.

"ONLARI TÜRKİYE'DE İLK 100 İÇİNE SOKABİLMİŞ Mİ?"

Kafasına göre Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı rektör üzerinden ortalığı karıştırmakla meşgul. Adam diyor ki ben Boğaziçi'ni dünyada ilk 100 üniversite içine sokacağım. Kendisi daha önce iki üniversitede rektörlük yapmış onları Türkiye'de ilk 100 içine sokabilmiş mi? Hayır. Yani sayın Erdoğan bilmediği her konuda gösterdiği o müthiş uzmanlıkla diyor ki Boğaziçililerin oluşturduğu kadro bu işi bilmiyor kendi üniversitesini Türkiye'de ilk 100 içine bile sokamamış Melih Bulu biliyor.

"DAMAT AROMALI REKTÖR GELDİ"

Damat bakanı atadığında da kendisinden bu arkadaşın ne kadar büyük bir ekonomist olduğunu dinlemiştik. Onun hakkında da böyle konuşmuştu. Huylu huyundan bahsetmiyor. Instagram fenomeni damat bakan gitti, şimdi ise damat aromalı rektör geldi. Kader utansın.

ERDOĞAN'IN PROF. AYŞE BUĞRA'YA İLİŞKİN SÖZLERİNE TEPKİ

Senin bilimle araştırmayla pek alakan yok. Buğra her şeyden önce çok kıymetli eserleri olan çok değerli bir akademisyenimizdir. Birçok başka alanın yanı sıra Türkiye'de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da literatüre katkılar yapmış bir bilim insanıdır.

"TARIK BUĞRA'NIN KIZIDIR"

Aynı zamanda Tarık Buğra'nın da kızıdır. O Tarık Buğra ki senin burma bıyıklına benzemez. TRT'nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan muhterem romanların dizilerin yazarıdır. Her şeyin ötesinde bir kadından bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına çıkışmaz. Her cuma namazı abuk sabuk konuşup abdestini gıybetle bozmak bu ülkenin cumhurbaşkanına yakışmaz.

"SEN ESKİDEN SİYASETİN RACONUNU BİLİRDİN"

Bu ülkenin cumhurbaşkanı Boğaziçi'nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz. Ayıptır, günahtır. Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin. Çünkü hapse düşmüştün. Bilirdin ki hapisteki birinin ailesine laf edilmez. Saraya girdiğinden beri ne racon kaldı ne nezaket kaldı. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun.

"İKTİDARA GÖRE BU ÜLEKEDE SORUN FALAN YOK"

İktidara göre aslında bu ülkede sorun falan yok. Hepimiz zenginlikten şımardık. İnanmıyorsanız saray medyasını okuyun. Mesela patronu, o doymaz beş müteahhitten biri, Yöneticisi de, eski Damat Bakan'ın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde, geçen gün, birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı.

"BU REZALETİ GÖRDÜN MÜ SAYIN ERDOĞAN?"

Market alışverişi kılavuzu. "Bu haberi okumadan markete girmeyin" diyor. "Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz" diyor. Ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler… "Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın." diyor. "Marketteki cazip kokulara aldanmayın." diyor. "Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder." diyor. "Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız." diyor. "İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz." diyor. Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır.