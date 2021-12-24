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MERAL AKŞENER: TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR - Son Dakika

MERAL AKŞENER: TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR

24.12.2021 11:28
MERAL AKŞENER: TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR

İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar." dedi.

İYİ Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar." dedi.

İYİ Parti tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İYİ Kalkınma Kongresi' düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tarihimizde eşi benzeri olmayan, bu süreçte, olan, devletimizin itibarına, milletimizin huzuruna memleketimizin kaynaklarına oluyor. Köklü kurumlarımız, liyakatsiz kadroların elinde zarar görüyor. İşte o nedenle, bizler, bugün burada, bu düzene, dur demek için, ülkemize kader diye biçilen, bu vasatlığı değiştirmek için, yoksullukta değil, zenginlikte eşitlenen, mutlu, huzurlu ve bereketli bir Türkiye hayalimizi, gerçekleştirmek için, önemli bir adım atıyoruz. Türkiye, bereketli topraklara sahip, büyük bir ülke. Türkiye, imkanları olan, kaynakları olan, zengin bir ülke. Türkiye, çok büyük potansiyeli olan, güçlü bir ülke. Emin olun, ülkemizin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Sorunlarımızı çözmek için, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, kur ve faiz problemini, doğru bir para ve maliye politikasıyla, en hızlı şekilde çözeriz. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında; makroekonomik istikrarı, en geç, 1 buçuk yıl içerisinde sağlarız. Mesela biz, İYİ Parti iktidarında, doğru bir tarım politikasıyla, enflasyonu süratle önce tek haneye, sonrasında ise, yüzde 5 seviyesine getiririz. İnanın, bunların hiçbiri zor değil." dedi.Meral Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale 'İYİ Parti Yoksulluk Sunumu' başlıklı bir sunum yaptı.

Görüntü dökümü: -----------------Meral Akşener'in konuşması -Genel ve detay görüntüler


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Togo Cumhuriyeti, Meral Akşener, İYİ Parti, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERAL AKŞENER: TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERAL AKŞENER: TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR - Son Dakika
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