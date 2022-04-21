Meral Akşener: "Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bu Tutumu, 3,5 Milyon Elektriği Kesilmiş İnsanlara Dair Bir Dikkat Çeker" - Son Dakika

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; esnaf ziyareti için gittiği Kırşehir'de, "3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının abonesinin de doğal gazı kesik. Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, 3,5 milyon elektriği kesilmiş insanlara dair bir dikkat çeker. Zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için gittiği Kırşehir'de temaslarının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Akşener; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektrik faturalarına gelen zamlara tepki göstermek için evinin faturasını ödemeyerek protesto etmesinden dolayı bugün elektriğinin kesilmesi ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: "BU AÇIDAN ÇOK OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUM BU TUTUMU"

"Sayın Kılıçdaroğlu faturasını ödememe tutumuyla... 3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesik, kesiliyor, 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının abonesinin de doğal gazı kesik. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilerek tabii basının, herkesin ilgisini çekti. Bir genel başkanın evinin elektriğinin kesilmiş olması… Dolayısıyla, umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, 3,5 milyon elektriği kesilmiş hanenin, insanlara dair bir dikkat çeker, ödeyemediği için kesilen. Umarım hem iktidarın hem de zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu. Ama şimdi, bir şey daha var. Bakın, bu elektrik ve doğalgaz parasının bir şekilde ortadan kaldırılmasının fiyatı ne biliyor musunuz? 1 milyar 225 milyon lira. Cengiz İnşaat'ın ve Turkcell'in vergi borcunun silinmesinden daha düşük. sadece iki firmanın silinen vergi borçlarından daha düşük. Buna dikkat çekmek istiyorum aracılığınızla… Ama bu işte tabii Selvi Hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için."

"UMARIM AYM'DE ESASTAN BOZULUR"

Akşener; bir gazetecinin, CHP'nin Milletvekili Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliği kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye yaptığı başvurunun kabul edilmesine yönelik soruya şu cevabı verdi:

"Çok olumlu buldum, çünkü, dört madde için müracaat etmişti CHP ana muhalefet partisi olarak böyle bir hakkı var. O dört madde cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı görevini bir kenara koyup, AKP Genel Başkanı olarak yaptığı propaganda faaliyetlerinin sonsuz olanı sınırlandırılmasına yönelik, sonsuz bir hak tanıyan maddenin iptaline yönelik ve diğer işte hakimler vs. ile ilgili olan konuya dair. Yani d'hondt sistemine dair değil, çok olumlu değerlendiriyorum. Umarım esastan bozulur. "