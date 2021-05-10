Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu iftarda buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener iftar yemeğinde buluştu. Kılıçdaroğlu'nun daveti ile gerçekleşen iftar yemeği sonrası Akşener Twitter'dan paylaşım yaptı.
Akşener, şunları kaydetti: "Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum."
Akşener'in mesajının ardından Kılıçdaroğlu da bir paylaşım yaptı: "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun."
Kaynak: İHA
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