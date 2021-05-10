Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu iftarda buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener iftar yemeğinde buluştu. Kılıçdaroğlu'nun daveti ile gerçekleşen iftar yemeği sonrası Akşener Twitter'dan paylaşım yaptı.

Akşener, şunları kaydetti: "Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum."

"MERAL HANIM'IN ANNELER GÜNÜ'NÜ DE KUTLADIM"

Akşener'in mesajının ardından Kılıçdaroğlu da bir paylaşım yaptı: "Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun."