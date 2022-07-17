Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Türkiye-Sırbistan Voleybol Maçını Birlikte İzledi

Türkiye ile Sırbistan'ın milli kadın voleybol takımları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi kapsamında bugün Ankara'da oynanan maçta üçüncülük için mücadele verdi. Meral Akşener ve Mansur Yavaş, maçı tribünden birlikte izledi. Akşener ve Yavaş'a, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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