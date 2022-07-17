Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Türkiye-Sırbistan Voleybol Maçını Birlikte İzledi - Son Dakika
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Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Türkiye-Sırbistan Voleybol Maçını Birlikte İzledi

17.07.2022 18:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye ile Sırbistan’ın milli kadın voleybol takımları arasındaki oynanan üçüncülük maçını tribünden birlikte izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye ile Sırbistan'ın milli kadın voleybol takımları arasındaki oynanan üçüncülük maçını tribünden birlikte izledi.

Türkiye ile Sırbistan'ın milli kadın voleybol takımları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi kapsamında bugün Ankara'da oynanan maçta üçüncülük için mücadele verdi. Meral Akşener ve Mansur Yavaş, maçı tribünden birlikte izledi. Akşener ve Yavaş'a, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da eşlik etti.

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Türkiye-Sırbistan Voleybol Maçını Birlikte İzledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Türkiye-Sırbistan Voleybol Maçını Birlikte İzledi - Son Dakika
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