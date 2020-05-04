Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı - Son Dakika

Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı

19 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce Temmuz ayında yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Haziran ayında yapılacağının açıklanmasına sert tepki gösterdi. Akşener, "İktidar 2 milyon gencin tweetini görmedi, duymadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağının açıklanmasına tepki gösterdi.

İDDİALAR ÜZERİNE SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

YKS'nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter'da gece saatlerinde 1 milyona ulaşmış ve trend topic olmuştu.

ERDOĞAN AÇIKLADI: YKS 27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, YKS sınavının 27-28 Haziran'da, Liseye Geçiş Sınavı'nın da (LGS) 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

MERAL AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise sınav tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, "Yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar; gencine gelince 2 milyon tweet'i görmedi, duymadı. Yazıklar olsun. #yks2020" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, YKS tarihinin öne alınmasına tepki gösterdi: 2 milyon gencin talebi yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:42 


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