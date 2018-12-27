Meral Çetinkaya 'Meçhul Paşa'ya Koştu

Efsanevi siyasi mizah gazetesi Markopaşa'nın serüveninin tiyatro sahnesine taşındığı oyunu ön sıralardan izleyen usta oyuncu, oyuna tam not verdi.

Sonunda alkışa boğulan ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyerini geçtiğimiz ay ünlülerin yoğun katılımıyla yapan oyun için Meral Çetinkaya "Çok gelmek istediğim bir oyundu. Yoğunluk nedeniyle gelememiştim daha önce, ilk fırsatta geldim. Oyunun kurgusu çok güzel. Mükemmel bir tempoda çok etkileyici bir performansla sahne alan oyuncular Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Bülent Çolak'ı tebrik ediyorum" dedi.