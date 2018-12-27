Son Dakika Haberleri: Meral Çetinkaya 'Meçhul Paşa'ya Koştu

Meral Çetinkaya 'Meçhul Paşa'ya Koştu

2 saat önce

Sevilen oyuncu Meral Çetinkaya,geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde sahnelenen "Meçhul Paşa" adlı oyunu izlemeye geldi.

Meral Çetinkaya 'Meçhul Paşa'ya Koştu, System.String[]

Efsanevi siyasi mizah gazetesi Markopaşa'nın serüveninin tiyatro sahnesine taşındığı oyunu ön sıralardan izleyen usta oyuncu, oyuna tam not verdi.

Sonunda alkışa boğulan ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde prömiyerini geçtiğimiz ay ünlülerin yoğun katılımıyla yapan oyun için Meral Çetinkaya "Çok gelmek istediğim bir oyundu. Yoğunluk nedeniyle gelememiştim daha önce, ilk fırsatta geldim. Oyunun kurgusu çok güzel. Mükemmel bir tempoda çok etkileyici bir performansla sahne alan oyuncular Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu ve Bülent Çolak'ı tebrik ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:11 Kaynak: Bültenler

Donald Trump, Meral Çetinkaya, Güncel
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