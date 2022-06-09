Meral Danış Beştaş, Bakan Bozdağ'a Diyarbakır'da Gazetecilerin Neden Gözaltına Alındığını Sordu

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da dün 21 gazetecinin gözaltına alınmasını tek soruluk önerge ile TBMM gündemine taşıdı. Beştaş, Adalet Bakanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Gazeteciler neden gözaltında?" diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, dün Diyarbakır'da 21 gazetecinin gözaltına alınması ile ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Beştaş'ın Bakan Bozdağ'a yönelttiği önerge şöyle:

"Diyarbakır'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç ve Mehmet Şahin gözaltına alındI. Toplamda 21 gazeteci gözaltına olup dosyalarında da gizlilik kararı olduğu ifade edilmektedir.

"TOPLUMUMUN DA HABER ALMA HAKKI GASP EDİLMİŞ OLUYOR"

Türkiye'de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumun da haber alma hakkı gasp edilmiş oluyor. Çok sayıda gazeteci haklarında açılan davalardan ötürü açıkça yargı baskısı altındadır.

Gazeteciler neden gözaltında?"