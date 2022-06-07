Meral Danış Beştaş: "Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı" - Son Dakika
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Meral Danış Beştaş: "Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı"

07.06.2022 21:47

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu’nda; “Danıştay’dayken ve ‘Sözleşme yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz’ derken bir kadın daha saldırıya uğradı. Kim? Avukat meslektaşımız Mervegül! Bu iktidarı ilk başta kadınlar olarak, öncülük ederek göndereceğiz; bunun sözünü veriyoruz” açıklamasını yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nda; " Danıştay'dayken ve 'Sözleşme yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' derken bir kadın daha saldırıya uğradı. Kim? Avukat meslektaşımız Mervegül! Bu iktidarı ilk başta kadınlar olarak, öncülük ederek göndereceğiz; bunun sözünü veriyoruz" açıklamasını yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ne feshine karşı açılan dava devam ederken bir kadının katledildiğini açıkladı.

Beştaş, konuşmasını, sosyal medya hesabında; "Danıştay'dayken ve 'Sözleşme yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' derken bir kadın daha saldırıya uğradı. Kim? Avukat meslektaşımız Mervegül! Bu iktidarı ilk başta kadınlar olarak, öncülük ederek göndereceğiz; bunun sözünü veriyoruz" notuyla paylaştı.

Beştaş, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin Danıştay'da duruşması vardı. Çok güçlü bir savunma ekibiyle, avukatlar, siyasetçiler, kadın hakları örgütleri, kurumlar oradaydı. Bizde HDP olarak Eş Genel Başkanımızla birlikte davacı olduğumuz için oradaydık. Fakat maalesef biz Danıştay'da iken ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz derken bir kadın daha saldırıya uğradı. Kim? Avukat meslektaşımız Merve, Tepebaşı'nda alışveriş merkezinin açık otogarında boşandığı eşi Mete tarafından silahla vuruldu. Evet, Cumhurbaşkanın kadınlara küfrettiği bir ülkede işte bu tip cinayet teşebbüsleri, cinayetler ve kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam eder. Buna da tanıklık ediyoruz, bu nedenle bu iktidarı kadınlar olarak da ilk başta öncülük ederek göndereceğiz, bunun sözünü veriyorum."

Meral Danış Beştaş: Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı
Meral Danış Beştaş: Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı
Meral Danış Beştaş: Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı
Meral Danış Beştaş: Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Meral Danış Beştaş, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Danış Beştaş: 'Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Danış Beştaş: "Danıştay'dayken ve 'Sözleşme Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz' Derken Bir Kadın Daha Saldırıya Uğradı" - Son Dakika
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