Meral Kaplan'a şok! Eşinin aleyhine konuştu: Önce Meral saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Meral Kaplan'a şok! Eşinin aleyhine konuştu: Önce Meral saldırdı - Son Dakika Magazin

Meral Kaplan'a şok! Eşinin aleyhine konuştu: Önce Meral saldırdı

7 saat önce

Kaplan'ın boşanma aşamasında olduğu Erhan Kanioğlu, duruşmada eşinin aleyhine tanıklık yaptı.

Meral Kaplan'a şok! Eşinin aleyhine konuştu: Önce Meral saldırdı, System.String[]

Kaplan'ın boşanma aşamasında olduğu Erhan Kanioğlu, duruşmada eşinin aleyhine tanıklık yaptı. Olay sırasında evde olduğunu belirten Kanioğlu, "Kadına önce Meral saldırdı. Kadın yere düştü, dizinden yaralandı. Engel olmaya çalıştığımda, bana onu desteklediğimi söyleyerek evden ayrıldı" dedi.


Mahkeme duruşmayı erteledi.


Meral Kaplan çıkışta yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Olay günü darp edildim. O evden yalınayak kaçmaya çalıştım. Beni eve kilitlediler. Ben Erhan'ın dördüncü eşiyim. Çalışanlar özel hayatını çok iyi bildiği için eşim onları destekliyor."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:17 
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