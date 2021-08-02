Meral Polat Trio'dan Gümüşlük Sahilinde caz konseri - Son Dakika

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festivale konuk olan Meral Polat Trio, günbatımında başlayan konserle Bodrumlu caz severlere unutulmaz bir akşam yaşattı…

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun destekleriyle Gümüşlük'e gelen Meral Polat Trio, Anadolu halk müziğini temel alarak, doğudan batıya yani bilinenin aksine, geriye doğru bir yolculuk yaşatıyor dinleyicisine. Kendi metinlerini ve Meral'in babasının şiirlerini kullanan Trio, şarkılarını ilgi çekici ve etkileyici soundlarla ortaya koyuyor.

Günbatımında, Gümüşlük sahilinde yerli ve yabancı caz severlerin ilgisiyle başlayan konserde, Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Yunanca şarkıları caz formunda icra eden grup, bazen hüzünlü, bazen hasret kokan şarkılarıyla alkış aldı. Aşk, özgürlük ve yaşamı kutlayan yüksek tempolu şarkılarla da izleyiciyi coşturan grup, müzikal renk ve birden çok çağın müzik geleneğinin zengin etkisini de birleştirerek benzersiz bir müzik deneyimi yaşattı. Konserin sonunda izleyicide büyük hayranlık uyandıran grup, tekrar sahneye gelerek iki parça daha seslendirdi.

Birçok sanat disiplini Polat'ın ilgi alanı

Yaşamını aktris, şarkıcı ve tiyatro yapımcısı olarak Hollanda'da sürdüren Meral Polat, Amsterdam Sanat Üniversitesi, Drama ve Çağdaş Müzik Tiyatrosu'ndan mezun oldu. Polat'ın sanatsal disiplinleri arasında, tiyatro, sinema ve müzik prodüksiyonlarını saymak mümkün. Sanatçı, Chris Doyle ve Frank Rosaly ile meydana getirdiği trio'yu, şarkı söylemek, yeni ve eklektik müzik yaratmak için sanatsal ve içsel arayışının bir sonraki adımı olarak değerlendiriyor.

GFA'da piyano masterclassı başladı

Gümüşlük Festival Akademisi bünyesinde gerçekleşecek piyano masterclassı bu yıl, 1 - 12 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Piyano masterclassına Gülsin Onay, Pablo Galdo ve Valerian Shiukashvili eğitmen olarak katılıyor. 1 Ağustos Pazar günü start alan ustalık sınıfına bu yıl yine çok değerli genç piyanistler katılıyor. Gümüşlük Festival Akademisi Piyano Masterclassına katılan öğrenciler, 12 Ağustos akşamı Gümüşlük Toprak Ev'de verecekleri konserin ardından sertifikalarını eğitmenlerinin elinden alacaklar.

"Festivalin 18 yılı" fotoğraf sergisi Gümüşlük Sahilinde

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek sergilerin ilki, 2 Ağustos Pazartesi akşamı saat 19.30'da Gümüşlük Sahilindeki festival merkezinde yer alan Toprak Ev'de izleyici ile buluşacak. Yiğit Uygur'un, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali konserleri sırasında çeşitli zamanlarda çektiği fotoğraflardan derlenen "Festivalin 18 yılı" başlıklı sergi, 18 Ağustos'a kadar görülebilecek.