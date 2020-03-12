Meralar koyun sürüleriyle şenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meralar koyun sürüleriyle şenleniyor - Son Dakika

Meralar koyun sürüleriyle şenleniyor

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesindeki meralar, ilkbaharın gelmesiyle ağıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle şenleniyor.

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki meralar, ilkbaharın gelmesiyle ağıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle şenleniyor.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan ilçede, yüzlerce koyun sürüsü meralara çıkarılırken, zorlu geçen kış şartlarının ardından çobanların meradaki mesaisi başladı.

Sürülerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yolculuğu, akşam gün batımına kadar sürerken, havanın kararmasıyla ağıllara dönen koyunlar kuzuları emziriyor.

Bazı sürü sahipleri daha verimli araziye ulaşmak için iki saat süren yürüyüşün ardından hayvanlarını meralara ulaştırıyor. Yüzlerce küçükbaş hayvanı at sırtında meralarda otlatan çobanlar, büyük çaba harcıyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kürtül Yaylası'ndaki çobanlar da meralara çıktı.

Yaylada çobanlık yapan 65 yaşındaki Cemal Çelebi, zorlu geçen kışın ardından baharın gelmesiyle sürüleri meralara çıkarttıklarını belirterek, bundan sonra sabahtan akşama kadar küçükbaş hayvanları meralarda otlatacaklarını söyledi.

Koyunların iyi ve sağlıklı olabilmesi için yayılmaları gerektiğini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Koyunlarımız topallamasın, ayakları alışsın diye meralara çıkıyoruz. Koyun uzun süre içerde kaldığı zaman hastalık olabilir. Biz buna 'terk' deriz. Bu olmasın diye baharı da fırsat bilerek, sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyoruz. Zor oluyor ama birileri çalışmazsa olmaz. Bu iş bizim gerçeğimiz. Bu meslek bana babamdan kaldı, benden sonra da oğlum aynı işi yapacak."

Çobanlardan Mehmet Alim ise "Her gün bu uzun yolculuğu yapıyoruz. Saatlerce at başında köpeklerimiz ve sürülerimizle yollardayız." ifadesini kullandı.

Karapınar, Çobanlar, Çelebi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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