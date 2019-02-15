Son Dakika Haberleri: Meralarda İlkbahar Gübrelemesi

Meralarda İlkbahar Gübrelemesi

1 saat önce

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 3 bin 678,73 dekarlık mera alanının, 435 dekarlık kısmında 5 bin 100 kilo kompoze gübre uygulaması yapıldığını söyledi.

Meralarda İlkbahar Gübrelemesi, System.String[]
Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 3 bin 678,73 dekarlık mera alanının, 435 dekarlık kısmında 5 bin 100 kilo kompoze gübre uygulaması yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında; ilk bahar gübreleme çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, "İlimiz Merkez ilçesine bağlı Akıncı, Topdağı, Göktaş ve Alatepe Köylerinde toplam 3 bin 678,73 dekarlık mera alanının, 435 dekarlık kısmında 5 bin 100 kilo. kompoze gübre uygulaması gerçekleştirilmiştir. Islah Projeleri ile köylerimize ait meralarda kaliteli ot verim ve üretiminin arttırılarak besicilikte en önemli girdilerden biri olan kaba yem üretimimize katkıda bulunulması amaçlanmaktadır" ifadesini kullandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:56 Kaynak: İHA

Merkez, Kilis, Kadıoğlu, Ekonomi
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