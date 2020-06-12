Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı - Son Dakika

Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, meraları koruma uygulamasıyla başta büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana geldiğini belirterek, "Et veriminde yaklaşık yüzde 25, süt üretiminde yüzde 30 artış oldu.

Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı, System.String[]

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, meraları koruma uygulamasıyla başta büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana geldiğini belirterek, "Et veriminde yaklaşık yüzde 25, süt üretiminde yüzde 30 artış oldu." dedi.

Vali Masatlı, Valilik Toplantı Salonu'nda, "Ardahan Hayvancılığını Değerlendirme" toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte göreve başladığında il genelindeki meraların korunması kararı aldığını söyledi.

Korumanın ardından birçok alandaki üretimde büyük oranda verim elde edildiğini bildiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Meraları koruma uygulamasıyla büyükbaş hayvancılık ve arıcılık başta olmak üzere önemli oranlarda verim artışları meydana geldi. Et veriminde yaklaşık yüzde 25'lik artış yaşanırken, süt üretiminde yüzde 30 artış oldu. Hayvancılık bölgesi için bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilimiz endemik bitki türleri açısından zengin. Dolayısıyla bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 olarak ciddi oranda artış görülmüştür."

Masatlı, meraların korunmasıyla göçer hayvanlardan kaynaklanan salgın hastalık oranlarının da düştüğünü kaydetti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Cavit Talay da katıldı.

Ardahan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu         
21:08
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 23:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]