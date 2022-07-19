Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Çampınar Mahallesindeki ormanlık alana yakın meralıktaki çiftlikten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Hummalı çalışmanın ardından yangın meralık alanda kontrol altına alındı. Alevlerin ormana sıçramaması herkese derin bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA

İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meralık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.