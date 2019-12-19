Meram'a yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılıyor - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve hayırsever Tevfik Başman tarafından Yenişehir Mahallesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılıyor.



Meram'a yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılıyor. Yenişehir Mahallesinde yapılacak olan 112 istasyonunun protokolü Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve hayırsever Tevfik Başman tarafından imzalandı. İnşaatı Tevfik Başman tarafından yaptırılacak olan istasyonun arsasını Meram Belediyesi verdi. Meram Belediyesi ayrıca istasyonun teknik-iletişim ve abonelik altyapısını da sağlayacak. Protokolün imza töreni, Konya İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirildi. İmzaların ardından açıklamada bulunan hayırsever Tevfik Başman istasyonun Meram'a ve Konya'ya hayırlı olmasını temenni etti. Başman, böylesi hayırlı bir işe vesile olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.



"Tevfik Başman'a ve Başkan Kavuş'a teşekkür ediyorum"



İmza töreninde söz alan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise müdürlük olarak diğer birimlerde olduğu gibi 112 Acil Servis Hizmetlerinde de çok iyi bir noktada olduklarını söyledi. Kurulacak Yenişehir İstasyonunun 76. Acil İstasyon olacağını belirten Koç, "İnşaatın mali yükümlülüğünü alan Tevfik Başman'a ve arsasını sağlayıp teknik altyapı ve diğer hizmetlerini karşılayacak olan Meram Belediyesi ve Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum. Tevfik Başman daha önce Selçuklu bölgesinde böyle bir hizmete imza atmıştı. O hizmetinde çıtayı en yükseğe taşımıştı. Gösterdiği hassasiyet her türlü övgüye layıktır" diye konuştu.



Meram için hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise "Meramlı hemşehrilerimize önemli hizmet verecek olan 112 Acil Servis İstasyonunun imzalarını attık. İnşaat hemen, vakit kaybetmeden başlayacak. Acil servis hizmetlerinde saniyelerin bile önemli olduğu düşünüldüğünde Yenişehir İstasyonunun hemşehrilerimiz için önemi ortaya çıkıyor. Hastalanan, yaralanan bir hemşehrimize acil müdahalenin olabildiğince erken yapılması ya da hızlı bir şekilde hastaneye götürülmesi hayati önem taşıyor. Çünkü çoğu zaman yaşamla ölüm arasında saniyeler oluyor. İşte kurulacak bu tesis bu sebeple çok önemliydi. Hayırsever Tevfik amcamıza bu konuda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmetten yararlanan her hemşehrimiz ona dua edecektir" diye konuştu. - KONYA