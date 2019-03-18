Meram Ali Yaman 'da Çanakkale Şehitleri Anıldı
1 saat önce
Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü Meram Ali Yaman İlk ve Ortaokulunda coşkuyla kutlandı.
Meram Ali Yaman İlk ve Ortaokulunda Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı dolayısıyla düzenlenen program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Okul Müdürü İsmail Dinç yaptığı açılış konuşmasında ''Çanakkale inançtır, Çanakkale cesarettir, Çanakkale Türk'ün imkansızı dünyaya haykırdığı yerdir.''diyerek Çanakkale ruhunun yaşatılması gerektiğini dile getirdi.
Programda Çanakkale ruhunu yansıtan şiirler okunurken, öğrencilerin kısa canlandırmaları da sergilendi. Ana sınıfı öğrencilerinin bayrak gösterileri ile devam eden programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında Meram Ali Yaman İlk ve Ortaokulunu ilçede temsil eden öğrencilere tablet hediye edildi.
Programın sonunda ise katılımcılara ve öğrencilere Çanakkale ruhunu yaşatmak adına Okulun öğretmenleri Yavuz Akın ve Erkan Kılınç tarafından organize edilen üzüm hoşafı ve ekmek ikramı edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:30 Kaynak: Bültenler
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