Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı

25.09.2022 13:48

Meram bağı dron görüntüsü Belediye Başkanı Kavuş'un bağdan üzüm toplaması Belediye Başkanı Kavuş'un pekmez kaynatması Meram bağı açılış töreni Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un konuşması AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un konuşması AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın...

Meram bağı dron görüntüsü

Belediye Başkanı Kavuş'un bağdan üzüm toplaması

Belediye Başkanı Kavuş'un pekmez kaynatması

Meram bağı açılış töreni

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un konuşması

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un konuşması

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un konuşması

Meram Bağı'ndan görüntüler

Ziyaretçilerin pekmezi tatması

Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde söz ettiği Meram Bağları'nın yeniden hayat bulması adına başlatılan projeyle vatandaşlar, üzüm bağları, meyve ağaçları arasında güzel vakit geçirebilecek

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:

"İnsanlar buraya gelince pelit ağaçlarının altında oturacak, kuş seslerini dinleyerek, sincapları izleyerek huzurlu bir ortamın tadını çıkaracak"

KONYA - Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Meram Bağları Projesi ile turizmde farklı bir rota oluşturulması hedefleniyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde söz ettiği Bağ-ı Meramın yeniden hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan proje kapsamında Yeni Meram Caddesi ve Yaka Caddesi'nin kesişiminde yer alan 18 bin metrekarelik araziye, bin adet üzüm ve 200 adet meyve ağacı dikildi.

Projeyle Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği önemli bir bölgenin oluşturulması de amaçlanıyor.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, projenin açılış töreninde, yapılan hizmetin güzel olduğunu söyledi.

Sorgun, "Ama sadece nostaljide kalmaması gerekiyor. Bu bir hayat tarzıdır aslında. Üretmek bir hayat tarzıdır. Kendi bahçemizde ürettiğimiz salatalıklar varsın biraz eğri olsun, İsrail tohumundan yapılmış o düzgün çıtır çıtır salatalıklardan daha kıymetlidir. Onun için kendimiz üretmemiz gerekiyor. Sadece nostaljide kalmaması gerekir." diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin Meram Çayı'nın da bulunduğu "Meram" denince akla gelen yerde hayata geçirildiğini belirtti.

Bağ-ı Meram'ın Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği yer olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları söyledi:

"Evliya Çelebi'nin dünyada gördüğü en güzel yerlerden biri olarak övdüğü mekandayız. Bizler de belediye olarak buraların yeşilliğine, zenginliğine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bağ, 18 bin metrekare. İçerisinde Meram'ın örnek taş binalarından bir ev, yirmiye yakın 200 yıllık pelit ağacı, binden fazla asma ağacı ve iki yüze yakın meyve fidanı var. Özellikle, Meram'da yetişen meyveleri seçip oluşturduğumuz bir bağ.

Amacımız, tüm dünyadan, Türkiye'den ve Konya'dan gelen insanları buraya çekmek, şehrin ve Meram'ın tanıtımına katkı sağlamak, hepsinin ötesinde, geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkarak bu zenginliği yeni nesle aktarmak ve yaşatmaktır. İnsanlar buraya gelince pelit ağaçlarının altında oturacak, kuş seslerini dinleyerek, sincapları izleyerek huzurlu bir ortamın tadını çıkaracak. Meram demek huzur demek, dinginlik demek, buraya gelen o huzuru bulur, ruhu dinlenir. Meram'da ağaçların altında bir bardak çay ömre bedeldir, tatile gitmiş gibi olur insan. İnşallah bu durumu geliştireceğiz."

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da Meram Bağları Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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