Meram Belediye Başkanı, 19 Mayıs günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı - Son Dakika
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Meram Belediye Başkanı, 19 Mayıs günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

18.05.2022 13:37
Meram Belediye Başkanı, 19 Mayıs günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Kavuş; "O gün Milli Mücadele'yi başarıya taşıyan ruh, heyecan ve coşku bugün de gençliğimizin yüreğinde aynı güçle yaşıyor" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; "19 Mayıs 1919, bu aziz milletin, inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi gündür. Ecdadımız birlik ve beraberlik içinde sarsılmaz bir kararlılık ve imanla yeniden ayağa kalkmış, hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle vatanını, bayrağını ve namusunu ezdirmemiş ve destan yazarak büyük bir zafer kazanmıştır. 19 Mayıs, milletimizin hürriyetinden hiçbir şartta vazgeçmeyeceğinin, asla himaye ya da boyunduruk altına girmeyeceğinin, değerlerine ve egemenliğine her koşulda sahip çıkacağının dünyaya ilanıdır. O gün Samsun'da yakılan ve İstiklal Mücadelesi ile başlayıp bugüne kadar sönmeyen bu meşale bugün de aynı kararlılıkla bizlerin özellikle de gençlerimizin yüreklerinde yanmaya devam devam etmektedir. Gençliğimiz bu özelliğiyle cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Özgürlüğümüzün ve egemenliğimizin teminatı olan Türk Gençliği'nin, kahraman ecdadından emanet aldığı vatan ve bayrak sevgisini, özgürlük aşkını büyüterek sonraki nesillere en güzel şekliyle bırakacağından en küçük bir şüphemiz yoktur.

Bu düşüncelerle, tüm gençliğimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

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Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Milli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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