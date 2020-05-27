Meram Belediye Başkanı Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kavuş'un, ilk bayramlaşmayı belediyeye ait Arif Bilge Tesisleri'nde gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kavuş, bu bayramın Kovid-19 nedeniyle birçok ilke sahne olduğunu vurguladı.

Bayramlaşmayı uzaktan uzağa da olsa gerçekleştirerek bir geleneği yaşatmayı amaçladığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın bizleri aramızda mesafelerin olmadığı bayramlarda buluşturması için dua ediyoruz. Çünkü bu mesafe bizleri daha önce kat ettiğimiz tüm mesafelerden çok daha fazla yordu. Salgın süresince sizler de canla başla çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ettiniz. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramlarını kutluyorum."

Açıklamada Kavuş'un, ziyaretiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kavuş'un, bayramlaşma trafiği Hasanköy Mahallesi'ndeki Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde devam etti. Burada da tüm birimleri ziyaret eden Kavuş, personelin bayramını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kavuş'un son durağı ise Meram Belediyesi Hizmet Binası oldu. Kavuş, burada da tüm müdürlükleri ve idari ofisleri gezerek, personelin bayramını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Kavuş, belediyede bulunan vatandaşlarla da bayramlaşarak bayram şekeri ikram etti."