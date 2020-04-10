Meram Belediye Başkanı Kavuş, meclis üyeleriyle video konferans gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meram Belediye Başkanı Kavuş, meclis üyeleriyle video konferans gerçekleştirdi - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Kavuş, meclis üyeleriyle video konferans gerçekleştirdi

6 saat önce

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili video konferans yöntemiyle belediye meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Meram Belediye Başkanı Kavuş, meclis üyeleriyle video konferans gerçekleştirdi, System.String[]

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili video konferans yöntemiyle belediye meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kavuş'un, salgın ile mücadelede yürütülen çalışmalar ve Sosyal Vefa Destek Grubunun yardımları hakkında üyelere bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kavuş, belediyenin tüm kiracılarından iki ay süresince kira almayacağını bildirdi.

"Sokağa Çıkma İhtiyaçlarını Biz Getirelim" projesi ile 65 yaş üstü vatandaşların, market ve eczane ihtiyaçlarını, emekli maaşlarını evlerine götürdüklerini ve fatura ödemelerini de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kavuş, "Meram Kaymakamlığı, Meram Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri olmak üzere birçok kurumun destek verdiği 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmaları bünyesinde 112 hattını Bizim Meram Masası ile entegre ettik. 80 personel ve 10 araçla hizmet verdiğimiz çalışmalarda şu ana kadar 5 bin 500 kişiye yardımcı olduk. Ayrıca Belediyemizin sosyal yardımlarından faydalanan hemşehrilerimiz için sosyal kart limitlerinde de artış sağladık." ifadesini kullandı.

Virüs tehlikesinin hissedildiği ilk andan itibaren Meram'da tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar almaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Kavuş, şunları kaydetti:

"Toplu faaliyetlere zemin hazırlayan yerlerin kapatılması ve personel sayımızın asgariye düşürülmesinden e-belediye faaliyetlerinin özendirilmesine kadar tüm ayrıntılar düşünüldü. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, temizlik, hijyen ve fahiş fiyat denetimlerine ağırlık verdi. Ekiplerimiz, genelge kapsamında kapatılması zorunlu iş yerlerinin denetimlerinin yapılmasından pazar yerlerinde tedbirlerin alınması, maske ve eldiven dağıtılması, giriş çıkışların kontrolü ve dezenfekte konulması gibi alanlarda çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. Tüm bu çalışmaları sizlerin ve kamuoyunun bilgisine sunuyor, ekip arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Mustafa Kavuş, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:36 Kaynak: AA

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