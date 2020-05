Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına bayram ziyareti - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayramda da yoğun tempo ile çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kavuş'un, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile Meram Vefa Sosyal Destek Hattı çalışanlarına sürpriz bayram ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Meramlılara hizmet götürmek için çalışanlara teşekkür borçlu olduklarını vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Sosyal Vefa Destek Grubunda çalışan her bir arkadaşımız, insanların kapısının önüne çıkarken dahi tereddütler yaşadıkları bir zamanda, Meram'ın en ücra köşelerine kadar, hafta sonu, resmi tatil, bayram demeden büyük bir özveriyle hizmet götürdüler. En büyük değerimiz olarak gördüğümüz 65 yaş üstü büyüklerimize ve dezavantajlı gruplara can simidi olarak önemli bir çalışmanın altına imza attılar. Salgında bugün gelinen noktada sizlerin de önemli payı var. Büyük bir manevi karşılığı olduğunu da düşündüğüm bu çalışmalarınızdan dolayı milletçe hepinize şükran borçluyuz. Her birinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Grup çalışanlarının bayramlarını kutlayan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece sizlerin değil, sizlerden ayrı bayram geçirerek bu özverinin ortağı olan ailelerinizin de bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sosyal Vefa Destek Grubu, sizlerin sayesinde kurulduğu günden bu yana önemli ve değerli hizmetlerin altına imza atmıştır. Bunca özverinize rağmen saldırıya uğrayan arkadaşlarınız bile oldu. Ancak, salgın günlerinde gösterdiğiniz her fedakarlığın milletimizin tamamı tarafından takdirle karşılandığını bilmenizi istiyorum. Sizler milletimiz için bu dönemin kahramanlarındansınız. Sağlık çalışanlarımız gibi sizlere de büyük şükran borçluyuz. Bugünleri el birliği ile tamamıyla aşacak ve güzel günlere birlikte kavuşacağız."