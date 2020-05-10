Meram Belediye Başkanı Kavuş'un, Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavuş, mesajında annelerin, fedakarlık, sevgi, merhamet ve şefkat timsali olduğunu belirtti.

Annelere saygıda kusur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Anne, aile birliğinin tesisi, evlatların sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesinin temelidir. Anne, varlıkları ile topluma ve geleceğe güç katma makamı, insanın her zaman sığınılabileceği sıcak bir kucaktır. Anne, karşılıksız ve nihayetsiz sevginin, güvenin adresidir. Anne dillerdeki, akıllardaki ve yüreklerdeki en güzel kelime, coşan hislerimiz, kaybettiğimizde ise dinmeyen acımızdır.

Onlara azami düzeyde ihtimam göstermemiz, hayatımızın en değerli ve en yüksek makamında olduklarını hissettirmemizden, mutluluklarının ve gururlarının nedeni olmamızdan daha büyük bir hediye yoktur gözlerinde. 'Cennetin annelerin ayakları altında' olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisindeki annelerimizin mutluluğu ve yüzlerinin her daim gülmesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hayatını, emeklerini, yüreklerini çocuklarına dolayısıyla da geleceğimize vakfeden kıymetli annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."