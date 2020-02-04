Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş görevdeki 9,5 ayını değerlendirdi - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, görevde olduğu 9,5 ay içerisinde belediyenin borçlarının yarısını ödemeyi başardıklarını söyledi.

Kavuş, Meram Belediyesine ait Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Belediyenin çalışma yol haritasını Meram'da yaşayan binlerce kişiyle yapılan anketler sonucu belirlediklerini belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Belediye içine kurduğumuz 'Bizim Meram Masası' sorunların çözüm masası oldu. Uzun süredir eksikliği hissedilen bir iletişim ağı ve halkla aramızdaki kocaman bir köprü olarak inşa ettik. Bu masada tüm talepler personelimiz tarafından kurum içerisinde takip edilerek, en fazla iki gün içerisinde hemşehrilerimize telefon veya SMS ile mail yoluyla yanıt verilmektedir."

Belediyenin kapısı tüm Meramlılara açık

Muhtarların yerel yönetimlerde çözümün en önemli parçası olduğunu vurgulayan Kavuş, muhtarlarla düzenli olarak her ay istişare toplantısı yaparak, tüm mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarına hızla yerinde çözüm ürettiklerini anlattı.

"Kapımızı çalıp da görüşmek isteyip görüşemeyen kimse olmadı" diyen Kavuş, bu nedenle belediyede ayrı bir halk günü düzenlemeye gerek kalmadığını belirtti.

Kavuş, ayrıca ilçe sınırlarındaki tüm okullarla sürekli irtibat halinde olduklarını aktararak, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Belediyenin mali yapısı

Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinin, İller Bankası gelirleri dışında yeni kaynaklar üreterek, 9,5 ayda ilçe sınırlarındaki arsa stokunu artırdığını ifade etti.

Belediyenin bir yandan tasarruf tedbirlerini artırırken hiçbir belediye hizmetini de aksatmadıklarına dikkati çeken Kavuş, "Belediyenin borçlarının yarısını ödemeyi başardık, günü geçmiş hiçbir borcumuz kalmadı." diye konuştu.

Kavuş son olarak Meram'ın altyapı hizmetlerinde hedeflenen bir milyon üçyüz ellin metrekare asvaltın yüzde 99 oranında tamamlandığını ve ilçede doğan her bebek için bir fidan diktiklerini de aktardı.

Geri dönüşüm sıfır atık

Amaçlarının ilçede geri dönüşüm çalışmalarında sıfırı yakalamak olduğunu belirten Kavuş, "Bu konuda ciddi adımlar atarak, ilçe sınırlarındaki 13 okulda, 3 bin 270 öğrenci ve 8 bin 840 haneye geri dönüşüm eğitimi verildi. Ayrıca kağıt ve zaman israfına son vermek amacıyla belediyenin tüm etkinlik ve davetiyelerini dijital ortamda gönderiyoruz." dedi.

Konya Metrosu ilk etabı Meram'dan başlayacak

Tüm Konya ulaşımına nefes aldıracak proje olarak tanımlanan Konya Metrosu'nun ilk etabının, Meram ilçesinden başlayacağını anlatan Kavuş, Konyaray projesiyle de Meram ve Organize Sanayi arasındaki ulaşımın ciddi anlamda kolaylaşacağını kaydetti.

Trafik Parkı yeniden açılacak

Çevre düzenlemeleri konusunda da yıkılan stadyumun yerine içinde bir cami projesi de yer alan "Millet Parkı"nın kısa sürede yapılacağını dile getiren Kavuş, Meram yolu battı çıktısı üzerinde yer alan eski Trafik Parkı'nın da yeniden düzenlenerek, bu yaz hizmete gireceğini açıkladı.