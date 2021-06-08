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Meram Belediyesi 10 okula halı saha yapıyor - Son Dakika

Meram Belediyesi 10 okula halı saha yapıyor

08.06.2021 08:34
Meram Belediyesi 10 okula halı saha yapıyor, System.String[]

Her yaş grubundan çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirilen projelerle eğitime ve spora destek olmaya devam eden Meram Belediyesi şimdi de ilçede bulunan 10 okula halı saha yapımına başlıyor.

Eğitimin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların eğitim aldıkları okullarda daha uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sunmak, okul bahçelerini daha işlevsel hale getirmek adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirledikleri 10 okula halı saha yapacaklarını ifade etti. Kavuş, eğitime bundan sonra da destek olmaya, ilçelerindeki okulları tüm imkanlarıyla daha güzel mekanlar haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Meram Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında çocukların ve gençlerin daha iyi, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen ve bahçeleri uygun olan 10 okula halı saha yapıyor. 21 Haziran'da yapılacak ihale sürecinin ardından çalışmaların Temmuz ayında başlaması ve kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

MUSTAFA KAVUŞ, "ÇOCUKLARIMIZ DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ALANLARDA SPOR YAPMA İMKANINA KAVUŞACAK"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe genelindeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla tadilat, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren, hayata geçirilen projelerle de eğitime ve spora destek olmaya devam eden Meram Belediyesi, okul bahçelerini daha işlevsel hale getirmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen 10 okula halı saha yapımına başlıyor. Eğitim alanında yapılacak çalışmalara her zaman destek olduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizler çocuklarımızı ve gençlerimizi seviyor, sürekli yeni projeler üreterek onların aldığı eğitimlere katkı sunmaya devam ediyoruz. Son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçemizde bulunan ve bahçeleri uygun olan 10 okulumuza halı saha yapma kararı alarak proje hazırlığı ve ihale sürecini başlattık. 21 Haziran'da yapılacak ihale sürecinin ardından çalışmaların Temmuz ayında başlatılması ve kısa süre içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Böylece çocuklarımız daha güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapma imkanına kavuşacak. Bu spor alanları herkes gibi salgın sürecinden sıkılan çocuklarımıza bizden birer hediye olacak. Bu zorlu süreci hep birlikte aşarak çocuklarımız ve gençlerimizle halı sahalarımızda buluşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz. Halı sahaların okullarımıza, ilçemize ve çocuklarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAŞKAN KAVUŞ;

"EĞİTİME, SPORA, ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Çocukları her koşulda hayata hazırlamak adına eğitim ve sporun önemine değinen Başkan Kavuş, "Eğitim konusu bizim öncelikli konularımız arasında ve bu alanda çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri ve spor yapabilmeleri adına üzerimize düşeni yapmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra salgın sürecinden dolayı henüz başlayamadığımız ama hazırda bekleyen projelerimizi de bir an evvel başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızı her alanda hayata hazırlamak adına ilçemizdeki okuları tüm imkanlarıyla daha güzel mekanlar haline getirmek ve spor aktiviteleriyle de sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

HALI SAHA YAPILACAK OKULLARIN İSİMLERİ

21 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ihale ile Meram Belediyesi tarafından halı saha yapılacak okulların isimleri şunlar:

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu, Çarıklar Ortaokulu ve İlkokulu, Turan Bilge Ortaokulu

Meram Belediyesi 10 okula halı saha yapıyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi 10 okula halı saha yapıyor - Son Dakika


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