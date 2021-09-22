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Meram Belediyesi, 2. el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor - Son Dakika

Meram Belediyesi, 2. el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

22.09.2021 18:04
Meram Belediyesi, 2. el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor, System.String[]

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2. el eşya yardımı için çağrıda bulunarak, "Meram ailesi olarak bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik hareketine çevireceğimize inanıyorum" dedi.

Meram Belediyesi, fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atıyor.İlçe genelinde 7'den 70'e her kesime ulaşmayı hedefleyen Meram Belediyesi, gerçekleştirdiği projelerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda ihtiyaç fazlası, kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"TEK BİR HEMŞEHRİMİZİN BİLE ZORDA KALMAMASI İÇİN…"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, insana yapılacak yatırımın diğer tüm fiziki yatırımlara anlam kazandıracağını kaydederek, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde, ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimizin detaylı incelemeleri sonucu, geliri olmayan veya çok az geliri olan ailelerimize, marketlerden alışveriş yapabilmeleri için nüfus ve gelir durumuna göre bakiyelerin yer aldığı sosyal kartlar veriyoruz. Yardımlaşma kültürü, atalarımızdan bize kalan en güzel miraslardan. Bizler de Meram Belediyesi olarak ilçemizde tek bir hemşehrimizin bile zorda kalmaması için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ'TAN VATANDAŞLARA 2. EL EŞYA ÇAĞRISI

İnsana dokunan çalışmaların kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Kavuş, "Meram'da yaşayan hemşehrilerimizin evindeki ihtiyaç fazlası, yıpranmamış ve kullanılabilir durumda olan eşyaları alarak evinde eşyası olmayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Biz biliyoruz ki; ihtiyaç sahibini güldürmekten daha güzel bir hizmet yoktur. Bu kapsamda veren ile alan el arasında bir anlamda köprü kuruyoruz. Evlerden aldığımız eşyaları depolarımıza götürüyor, bizden eşya talebi olan hemşehrilerimizin evlerine bırakıyoruz. Meram'da yaşayan herkesi ikinci el eşyalarıyla bir başka aileye destek vermeye davet ediyorum. Meram ailesi olarak bu destek çağrısını dalga dalga yayılan bir iyilik hareketine çevireceğimize inanıyorum. Kullanmadıkları, iyi durumdaki eşyalarını vererek ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzlerini güldüren, bununla birlikte ekonomimize de katkı sunan hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Meram Belediyesi, 2. el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Hisarcık, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi, 2. el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meram Belediyesi, 2. el ev eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor - Son Dakika
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