Meram Belediyesi Berber ve Kuaförlere hijyen seti dağıttı - Son Dakika

Salgınla mücadeleye 15 Milyonu aşkın bütçe aktardıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kira destekleri, sosyal ve nakdi desteklerin yanı sıra hijyen seti destekleriyle de esnafların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

BAŞKAN KAVUŞ, "BU BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL DEMEDİK SORUMLULUK ALDIK"

Salgınla mücadele kapsamında gerek belediye bünyesinde gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla örnek bir koordinasyon ortaya koyduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Salgın sürecinin başından itibaren 'bu bizim görevimiz değil' deyip kenara çekilmedik. Hemşehrilerimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi salgın süreci boyunca da her alanda sorumluluk aldık ve onların bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz" dedi.

KAVUŞ, "ESNAFLARIMIZA DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Mustafa Kavuş yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Salgın sürecinde herkes gibi esnaflarımızda maalesef olumsuz yönde etkilendi. Tabi doğal olarak bu süreçten belediyeler olarak resmi kurumlar olarak bizler de etkilendik ancak bunu bahane etmeden hemşehrilerimizin yanında olarak salgınla mücadeleye 15 milyonu aşkın bütçe aktardık. Esnaflarımıza yönelik destekler kapsamında belediyeye ait gayrimenkullerde ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelere 2.3 milyonu aşan TL kira desteğinde bulunduk. Kahvehane, okul servisi ve kantin işletmecilerine 1.000'er TL sosyal destek sağladık. Daha önce esnaflarımıza dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıtımı yapmıştık. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyon halinde esnaflarımıza sağladığımız sosyal desteklerin yanında şimdi de yine ilçemizde faaliyet gösteren ve hassas bir iş kolunda hizmete veren berber ve kuaförlere içerisinde tek kullanımlık havlu, dezenfektan, kolonya, saç-sakal kesim önlüğü, maske ve siperliğin yer aldığı hijyen seti dağıtımı yaparak esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Süreç zorlu bir süreç. Salgın sürecinden hepimiz etkilendik. Son dönemdeki aşılama çalışmalarının da hız kazanması ile Allah'ın izniyle bu zorlu süreci de dayanışma ile hep birlikte atlatacak, özlediğimiz o eski sağlıklı günlere kavuşacağız."

BARANOK'TAN KAVUŞ VE KARABACAK'A TEŞEKKÜR

Meram Belediyesi'nin berber ve kuaförlere dağıttığı setleri esnaflara ulaştıran Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Veli Baranok ise "Bu zorlu salgın döneminde üyelerimize yönelik taleplerimizi geri çevirmeyen Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş'a ve üyelerimizi daima destekleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanımız Sayın Muharrem Karabacak'a desteklerinden dolayı kurullarım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.