Meram Belediyesi Gençlik Meclisinden Yerli Malı Haftası etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meram Belediyesi Gençlik Meclisinden Yerli Malı Haftası etkinliği - Son Dakika

Meram Belediyesi Gençlik Meclisinden Yerli Malı Haftası etkinliği

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Meram Belediyesi Gençlik Meclisinden Yerli Malı Haftası etkinliği, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.


Meram Belediyesi Gençlik Meclisi, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Yerli Malı Haftası" ve yerli üretime dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Meram Gençlik Meclisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde ve Meram Fen Lisesinde öğrencilere Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Meram- Kaşınhanı Mahallesinin havuçlarından üretilen cezeryeleri dağıttı.


"Etkinliği, yerli üretimin önemine vurgu yapmak için organize ettik"


Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Meram Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Tutar, Meram Gençlik Meclisi olarak 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası münasabetiyle, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Kaşınhanı havuçlarından yapılan cezeryeleri öğrencilere ikram ettiklerini söyledi. Başkan Tutar, "Meram ailesi olarak milli ekonomimiz açısından böylesi önemli bir konuda dikkat çekmiş olmaktan mutluyuz. Bu noktada farkındalığı artırabilmek amacıyla benzer etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Etkinliğimizde bize destek veren tüm arkadaşlarıma ve özelliklede bize desteklerini esirgemeyen Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum" dedi.


"Büyümenin ve onu sürdürmenin en etkili yolu yerli ve milli üretim"


Milli bilincin en önemli parçalarından biri olan milli ekonominin desteklenmesi noktasında farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenleyen Meram Gençlik Meclisine teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise yaptığı açıklamada, "Türkiye son dönemde yerli ve milli üretimde önemli adımlar attı. Üretimi ve yatırımı destekleyen ekonomi modelinin sonucu olarak ortaya çıkan büyüme oranlarımız bunu açıkça ortaya sermektedir. Ancak sürdürülebilir büyümenin yolu yerli ve milli ürünlerin, tüketici tarafından tercih edilmesinden geçiyor. Yine son dönemde yaşadığımız ekonomik kuşatmanın önüne geçebilmenin bile yolu tüketicinin yerli ve milli malları kullanmasından geçiyor. Eğer gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız bu noktada bir bilinç ortaya koyarsa istikbalin bizim olmaması için hiçbir neden kalmaz. Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinlikler bu bilincin oluşmasında önemli bir yere sahip. Bu noktada hassasiyet gösteren Meram Gençlik Meclisimizi, değerli başkanı ve üyelerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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