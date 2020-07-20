Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, baharla birlikte başladığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, baharla birlikte başladığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

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Meram Belediyesi baharın ilk günlerinde başladığı ilaçlama çalışmalarını havaların mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla iyiden iyiye artırdı. İlçenin dört bir yanında sinek ve haşereye karşı yoğun bir şekilde yürütülen mücadeleyi Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 7 ekiple, Park ve Bahçeler Müdürlüğü de tek ekiple sürdürüyor. Meram Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamada karasinek, sivrisinek gibi uçkun mücadelesinin iki vardiya halinde yapıldığı belirtildi. Sabah 06.00 ila 10.00 ve akşam 18.00-22.00 arasında gerçekleştirilen ilaçlamaların ilçenin tüm mahalle, sokak ve caddelerinde haftalık aralıklarla gerçekleştirildiği ve bununla birlikte vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlerin de programlamada etkin olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca sezonun başladığı günden bu yana ortalama 750 litre biyosidal ürün ile 200 litre larvasit ürünün tekniğine uygun olarak kullanıldığına dikkat çekildi.


"Yoğun ve kesintisiz ilaçlamalarımız sayesinde hemşehrilerimiz rahat bir yaz geçiriyor"


Nisan ayında larva mücadelesiyle başlayan ilaçlama çalışmalarının etkin bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların sağlıklı, rahat ve temiz bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri adına ilaçlamaların sezon sonuna kadar belirli bir program dahilinde devam edeceğini belirtti. Gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde Meram'ın rahat bir mevsim geçirdiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, "İlçemizin dört bir köşesinde larva ve uçkun mücadelesinden, haşere ve yabani otla mücadeleye kadar bir çok yönden yoğun bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizin en ücra köşesine kadar ulaşıp hemşehrilerimizin rahat etmesini sağlıyoruz. Parklar, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma sahaları, yollar, caddeler, tüm sokaklar, çöp bidonları, konteynerler, Pazar yerleri gibi insanların toplu bulunduğu tüm yerler ile haşere ve uçkunların bulunma ihtimali olan yerler, larvalarını bırakabileceği noktalar üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu etkin mücadelenin sonuçlarını aldık ve vatandaşlarımızı büyük ölçüde rahat ettirdik. Ekiplerimiz, 444 3 042 nolu telefonlarımıza gelen ihbarlara da ivedilikle dönüş yaptılar yapmaya da devam ediyorlar" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram Belediyesi, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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