Meram Belediyesi, kırtasiye yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, eğitim gören çocukları için ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, eğitim gören çocukları için ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek alan ailelerin ilk ve orta öğretimde okuyan çocukları için yapılan kırtasiye yardımıyla hem ailelere hem çocukların eğitimine katkı sunduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'da yaşayan çocukların iyi bir eğitim alabilmeleri için yük almaya ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi. İhtiyaç sahibi ailelerin ve onların çocuklarının rahat ve iyi bir eğitim alabilmeleri için her daim yanlarında olan Meram Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının hemen öncesinde desteklerini sürdürüyor. Belediye, bu çerçevede, sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuyor.



"Kırtasiye setlerinin dağıtımı eylül ayına kadar devam edecek"



Meram Belediyesi, sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu öğrencilere, defterden kalemlere, boyalardan kalemliğe, silgiden cetveline kadar yıl boyunca ihtiyaç duyacakları tüm kırtasiye malzemeleri set halinde verilirken, bu eğitim yılında birinci sınıfa yeni başlayacak öğrencilere ise kırtasiye setlerine ek olarak çantaları da hediye ediliyor. Okul gereksinimleri karşılanan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, aileler verdiği bu destekten dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkürlerini ilettiler. Sadece Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım alan ailelerin yararlanabildiği kırtasiye yardımları Eylül ayına kadar devam edecek. Kırtasiye desteğinin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın yanında eğitime verilen önemli bir destek olarak gördüklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'da yaşayan tüm çocukların iyi bir eğitim almaları için eğitim süreçleri boyunca yanlarında olmayı amaçladıklarını ifade etti.



"Her çocuğumuzun en iyi eğitimi alması için yük almaya, destek vermeye devam edeceğiz"



Bu hedef doğrultusunda, hayta geçirdikleri birçok proje ile, Meram'da yaşayan her çocuğa dokunulduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Evlatlarımızın eğitimlerine verdiğimiz her destek, Büyük Türkiye'nin temelleri için birer tuğladır. 'Çocuklarımıza sunacağımız rahat ve kaliteli eğitim imkanı ile geleceğimiz çok daha güzel ve çok daha aydınlık olacaktır' inancı ile verdiğimiz bu destekler ihtiyaç sahibi ailelerimizin de yüzlerini güldürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetlerinin başlattığı 'Ücretsiz Ders Kitabı' uygulamasının yanında bizim gibi kurumların başlattığı bu tür destekler sayesinde aileler büyük bir yükten kurtuluyorlar. Bu yardımların kurum ve kuruluşlar için esasında küçük ama o aileler ve çocukları için büyük ve değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle çocuklarımızın en rahat ve en güzel şekilde eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına koymaya ve yük almaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Yeni eğitim yılı ile birlikte yeni projeler de hayat bulacak"



Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni projelerin hayat bulacağını ve ara verilen çalışmaların yeniden başlayacağını da kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni eğitim yılı başlar başlamaz öğrencilerimiz için yeni projeleri de hayata geçiriyoruz. KOP, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meram Belediyesi işbirliği ile hayat bulacak 2 ayrı proje ile Meram'da okuyan 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeylerine katkı sunulacak, sosyo-kültürel gelişmeleri desteklenecek, okuma alışkanlıkları kalıcı davranış haline dönüştürmeleri sağlanacak. Bu projelerle ilgili detayı yakın zamanda açıklayacağız. Bununla birlikte geçtiğimiz eğitim yılının sonunda başladığımız ve uzak mahallelerde ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimizi 'Bilim Merkezi' ve '80 Binde Devr-i Alem Parkı' ile tanıştıran projemiz devam edecek. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelere hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3

Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı