Meram Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bayramın rahmet ve bereketi, Filistin'den Mısır'a, Suriye'den Güney Asya'ya kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm gören tüm mazlumların kurtuluşuna ve tüm insanlığın mutluluğuna vesile olsun" dedi.

Meram Belediyesi, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirebilmeleri adına çalışmalarını tamamladı. Meram'da kurban satış noktası ve kesim yerlerinde sorunsuz alışveriş ve kesim gerçekleştirebilmeleri için her ayrıntı düşünüldü.

MERAM'DA EKİPLER, BAYRAM SÜRESİNCE GÖREVLERİNİN BAŞINDA!

Çomaklı Mahallesinde bulunan satış bölgesinin düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu alanın dışında satışlara izin vermeyecek. Vatandaşlar, 24 saat hizmet veren veteriner hekimlere, kurbanlıklarını ücretsiz olarak muayene yaptırabilecekler. Kurbanlıkların sağlık ve belge kontrolleri de Meram Belediyesi Zabıta Ekiplerince aralıksız sürdürülecek. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyeye bağlı ekipler, Meram'da vatandaşların Kurban bayramının sorunsuz geçmesi için 7/24 görev başında olacak. Oluşturulan Acil Müdahale Ekibi ile sorunlara anında müdahale edilecek. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını denetleyecek.

SORUNSUZ ALIŞVERİŞ VE KESİM İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM!

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgelerinin, kulak küpeleri ve pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşmadığına dair Veteriner Hekim Raporunun giriş esnasında görevlilere gösterilmesinin gerektiği" uyarısında bulunuldu. Meram'da kurban kesimi için ise 6 nokta belirlendi. Meram Belediyesi Kurban Satış Yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi Toki Semt Pazarı'nın dışında kesimlere izin verilmeyecek. Kurban Bayramının tüm Türkiye ile birlikte tüm İslam Alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bayramın rahmet ve bereketi, Filistin'den Mısır'a, Suriye'den Güney Asya'ya kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm gören tüm mazlumların kurtuluşuna ve tüm insanlığın mutluluğuna vesile olsun" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "BU ŞEHİR BAYRAMLARI HER ZAMAN MANEVİYATINA YAKIŞIR KUTLADI, KUTLAMAYA DA DEVAM EDECEK"

Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunanların ibadetlerinin kabul olmasınını da temenni eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en güzel şekliyle idrak ettiğimiz bayram günlerinin, tüm Türkiye, Konya ve Meram'da manasına uygun şekilde yaşanacağına olan inancımız tamdır. Meram, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin, dostların bir araya geldiği bayramları, maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye her zaman önem göstermiştir, göstermeye de devam edecektir inşallah. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, güzel bir bayram geçirmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesile ile bir de uyarıda bulunmak istiyorum; Kaybedilen zamanın telafisi vardır, ama kaybedilen canların ve çekilen acıların telafisi kesinlikle yoktur. Bayram ziyaretleri ve sıla-i rahim vesilesiyle, araçlarıyla yola çıkan veya çıkacak vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum"