Üye Girişi
Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

16.07.2021 12:57
Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi adına belediyeye bağlı ekipler bayram boyunca sahada olacak ve ihtiyaç doğrultusunda vatandaşların taleplerine de karşılık verilecek. Öte yandan Meram ilçesi sınırlarında 7 farklı nokta kurban kesim alanı olarak belirlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Meram Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresi boyunca sahada olacak ekipler oluşabilecek olumsuz durumlara karşı ihtiyaca cevap verecek. Kurban satış yeri tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çomaklı Mahallesi kurban satış yerinde başlayan satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Salgın süreci göz önünde bulundurularak alınan önlemlere ek tedbirler getirilerek vatandaşların daha hijyenik ortamlarda kurban ibadetlerini yerine getirmelerine imkan sağlanacak. Meram Belediyesi, gelişi güzel kurban kesimleri ile birlikte ilçe genelinde oluşabilecek olumsuz görüntülerin önüne geçemek adına, 7 farklı kurban kesim alanı belirledi. Buna göre, Meram Belediyesi kurban satış yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarı ve Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlar kurban kesimlerini gerçekleştirebilecekler.

Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bayram süresi boyunca ekiplerin, vatandaşların hizmetinde olacağı belirtilirken, "Çomaklı Mahallemizde bulunan kurban satış yerine getirilen kurbanlık hayvanlar veteriner ekiplerimiz tarafından kontrolden geçirilerek alana alınmaktadır. Kurbanlık için uygun olmayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan girişine halk sağlığını korumak adına asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

Bayram öncesi kurban satış alanında, zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı belirtilen açıklamada, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, bayram sürecinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı sahadaki görevlerini sürdürecek. Yine bayram öncesi vatandaşlara huzurlu bir alışveriş ortamı sunulacak ve yürüme alanları üzerinde kurulan gayri resmi seyyar satışa müdahale edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara kurban atığı çağrısı

Öte yandan Meram Belediyesi'nin kurban atıklarının gübreye dönüştürülmesi ve atıkların çevre kirliliğine neden olmaması için başlattığı çalışma ile ilgili de bilgi verilirken, "İlçemizi bayram boyunca temiz tutmak adına hemşehrilerimizden kurban atıkları için hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çevre koruma ekiplerimiz tarafından dağıtılan poşetlerde depolanacak kurban atıkları, yine ekiplerimizce toplanarak gübreye dönüştürülmesi sağlanıp yeniden ekonomiye kazandırılacaktır" denildi.

80 Binde Devr-i Alem ve Meram Millet Bahçesi bayramda misafirlerini bekliyor

80 Binde Devr-i Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi'nin bayramın ilk günü hariç hizmet vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın park ve bahçelerimizde bayram sevincini hep birlikte yaşayabilmeleri için bayramın ilk günü hariç, 80 Binde Devr-i Alem Parkımız ve Meram Millet Bahçemiz misafirlerini ağırlamaya devam edecektir. Bayram boyunca hemşehrilerimizin temizlik noktasındaki talepleri 0332 331 00 08 iletişim numarasından, zabıta ekiplerimize iletecekleri talepler ise 0332 353 73 66 iletişim numarasından alınacaktır" cümlelerine yer verildi. - KONYA

Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır
Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Meram Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu 13:38 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi 12:34 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım 12:18 Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi         
13:52
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı         
13:28
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor         
10:54
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 14:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meram Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement