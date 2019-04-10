Meram Belediyesi Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeniden şekillenen Meram Belediyesi Meclisi ilk toplantısı Mustafa Kavuş'un başkanlığında gerçekleştirildi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeniden şekillenen Meram Belediyesi Meclisi ilk toplantısı Mustafa Kavuş'un başkanlığında gerçekleştirildi.



31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeniden şekillenen Meram Belediyesi Meclisi ilk toplantısını Mustafa Kavuş'un başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda mazbata töreni ve grup toplantısı yapıldı, komisyonlarda görev alacak isimler belirlendi. Toplantı öncesinde her meclis üyesini ayrı ayrı tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, ilk toplantıya katılan AK Parti Meram ilçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte meclis üyelerine mazbatalarını takdim etti.



"Çözüm odaklı ve şeffaf bir anlayışla hareket edeceğiz"



Daha sonra geçilen meclis toplantısında açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye, Konya'ya ve Meram'a hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yeni meclis üyelerine de çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kavuş, birlik, beraberlik, uyum, huzur ve ahenk içinde bir çalışma dönemi geçirilmesini diledi. Bu meclisin rekor bir oyla göreve geldiğini hatırlatan Başkan Kavuş, "Bu oy oranı sırtımızdaki yükü artırıyor. Meram için çok daha fazla çalışmamızı gerektiriyor. Durmadan dinlenmeden vakit kaybetmeden çalışmamız lazım. Bugünden sonra, vatandaşımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak, şeffaf bir anlayış ile hareket edeceğiz. Varolan sorunları birer birer çözecek, bundan sonrası içinde geleceğin modern Meram'ının temellerini atacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Açılış konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Başkan Vekilleri, Encümen Üyeleri ve Katip Üyelerinin seçimi ile başlayan süreçte daha sonra ihtisas komisyonlarının belirlenmesi ve üyeliklerinin seçilmesine geçildi. İmar ve Plan Bütçe Komisyonunun yanı sıra Engelsiz Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nun kurulmasına karar verildi ve bu komisyonlar için de üyeliklerin seçimleri gerçekleştirildi. Konya Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği Meclis üyeliklerinin seçimlerinin ardından meclis gündemine geçildi.



Meram Belediyesi ilk Meclis Moplantısı, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti

İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor

Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor