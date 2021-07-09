Meram Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Kovid-19 salgını uzun süre boyunca sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle çocuklar, uzaktan eğitimle birlikte evde hareketsiz kalmalarının yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuramamaktan dolayı zorlu bir süreçten geçti.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Meram Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları organizasyonuyla birlikte önemli bir adım attı. Çeşitli spor branşlarının yer aldığı yaz spor okulları yoğun bir katılımla start alırken, öğrenciler ilk haftayı geride bıraktı. Meram Belediyespor bünyesinde, alanında tecrübeli hocalar tarafından, öğrencilere farklı branşlarda spor eğitimi verilirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

YAZ SPOR OKULLARI 10 AYRI TESİS, 11 FARKLI BRANŞTA SÜRÜYOR

Meram Belediyesi'nden Yaz Spor Okulları'nın faaliyetlerine yönelik yapılan açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 11 farklı branşta, öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Spor ve eğlenceli aktiviteleri bir araya getirerek son süreçle birlikte üzerlerinde oluşan stresi atmalarına katkı sağlıyoruz. Yine hocalarımız, spor okulundaki çocuklarımızı izleyerek, yetenekleri doğrultusunda Meram Belediyespor Kulübü'ne kazandırmış olacak. Yaz spor okullarımız 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek." cümlelerine yer verildi.

Yaz Spor Okulları'nın Meram Belediyesi'ne ait 10 ayrı spor tesisinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çocuklarımız, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, satranç, jimnastik, kick boks ve taekwondo branşlarında eğitim görüyor, çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçiriyorlar" denildi.