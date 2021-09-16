Meram Belediyesi'nden eğitime mega katkı - Son Dakika

Projenin detaylarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayan Başkan Mustafa Kavuş,'Z ve Alfa Kuşaklarının' içinde aktif olarak yer alacağı ve yeni nesli yeni nesil eğitim yöntemleriyle tanıştıracak projenin ahlaki karakter eğitimini merkeze alarak bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor eğitimlerinde yeni bir çığır açacağını kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri ve 'Z ve Alfa Kuşaklarının' içinde aktif olarak yer alacağı bir 'Yeni Nesil Eğitim Projesi' olan Meram Gelişim Akademisi-MEGA'yı düzenlediği lansman toplantısıyla tanıttı. Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin ve basın mensupları katıldı. Lansman toplantısı projenin tanıtım filmi ile başladı. Tanıtım filminin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projenin detaylarını paylaştı.

BAŞKAN KAVUŞ; "HER EĞİTİM PROJESİ BİZİM İÇİN BİR MEGA PROJEDİR"

Göreve geldikleri andan itibaren gençler ve çocuklar ile onların eğitimleri için önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, 'Mega'nın tüm bunları tek çatı altında toplayacak ve yaklaşık 75 bin çocuk ve gencin faydalanacağı bir proje olduğuna vurgu yaptı. Yeni nesli yeni nesil yöntemlerle eğitmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Genel ahlaki karakter eğitimini' merkeze alarak aynı zamanda bilim, sanat, yaşam, doğa, sağlık ve spor alanında pek çok çalışmayı, paydaşlarımız ve alanında uzman ekibimizle birlikte yürüteceğiz. Projenin içeriğinde ayrıca, aile olgusu ve aile içi eğitim, Bilim-Teknoloji, Ekoloji, Sağlıklı Yaşam ve beslenme, Mesleki yönelim- kariyer, kişisel gelişim gibi temalar da bulunuyor. Tüm bu eğitimlerimizin genel çerçevesini ise 'Ahlak Eğitimi' çiziyor. Temel eğitimimizi 10 ana başlık altında topladık; özdenetim, empati, toplumsal uyum, uysallık, özgüven, vicdan, ahlaki düşünüş, diğerkamlık, dürüstlük ve sosyal yeteneklere sahip olma. Projenin içeriğinde ayrıca, Aile Olgusu ve Aile İçi Eğitim, Bilim-Teknoloji, Ekoloji, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Mesleki Yönelim- Kariyer, Kişisel Gelişim gibi temalar da bulunuyor. Meram gençliği için hayata geçirdiğimiz bu önemli projenin ilçemizde yaşayan herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." Gençler, çocuklar ve onların eğitimlerine destek vermek amacıyla hazırladıkları her eğitim desteğini ve projesini birer mega proje olarak değerlendiren Başkan Kavuş, "Her eğitim pojesi bizim için birer 'mega projedir.' Çünkü bazen bir insan bile dünyayı değiştirir. Tarih şahittir ki, siyasette, sanatta,bilimde, sanayide, ticarette tek bir kişi tarihin seyrini değiştirmiştir. Biz bugün sadece bir gencimize değil, Meram'da yaşayan 75 bin çocuğumuza ve gencimize dokunuyoruz. Onların en iyi eğitimi en güzel şekilde almalarını sağlayarak esasında Meramımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Projeye destek verenlere de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

SEYİT ALİ BÜYÜK; "MEGA GİBİ ÖNEMLİ BİR PROJE İLE KAZANACAK OLAN KONYA'DIR"

Konuşmasına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un proje hedeflerini ve proje çerçevesinde yapılacakları büyük bir heyecanla anlattığına vurgu yaparak başlayan Konya İl Milli Eğtiim Müdürü Seyit Ali Büyük, böyle bir projede Meram Belediyesi ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Mustafa Kavuş'a projenin hayata geçmesi adına sarfettiği gayretten dolayı teşekkür eden Büyük, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Oluşturulan bu iklimde onlarla birlikte olmaktan ve birlikte çalışmaktan gururluyuz. Çünkü bu işbirliğinden kazanacak olan yine Konya ve Konyalı. Gençlerimiz ve hatta eğitim camiası olarak bizler. Konya'da, STK'lar, belediyeler, üniversiteler ortak bir amaç için hep birlikte koşturuyor. Sonuçta güzel akademik başarıların yanında güzel bir atmosferde oluşuyor. Bu da okuldaki huzura ve başarıya sebep oluyor. Bunun en güzel örneklerini Konya olarak LGS ve üniversite sınavlarında yaşadık. Alınan sonuçlar bu gayretlerin en güzel göstergesi. Biz hepbirlikte sadece elimizi, kolumuzu değil tüm bedenimizi taşın altına koyuyor, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz gençlerimiz için. 'Mega Projesi'de bunun en güzel örneklerinden biri olacak inşallah. Meramımıza hayırlı olsun."

PROF. DR. OKUMUŞLAR; "MERAM VE MERAM GENÇLİĞİ İÇİN MUTLU VE UMUTLUYUZ"

Böyle bir projenin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar da üniversitelerin sadece bilgi üreten ve eğitim yapan kurumlar değil aynı zamanda bulundukları şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan kurumlar olması gerektiğine vurgu yaptı. Kendilerinin Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu liderliğinde bu hedefi gerçekleştirme gayretinde olduklarını belirten Prof. Dr. Okumuşlar, "Bizim çalışmalarımızda belediyelerle birlikte hareket etmemiz her açıdan çok önemli. Neden önemli olduğunu örnekleriyle yaşadık bugüne kadar. Konya'da bizler üniversite olarak şanslıyız. Bizim Türkiye'ye öncülük eden projelerimizde Konya Büyükşehir Belediyesi'nden önemli destekler aldık. Konya'da ki tüm merkez belediyelerle ortak yürüttüğümüz projelerimiz var. Bugün de Meram Belediyesi ile birlikte paydaşı olduğumuz MEGA için birlikteyiz. Şehrimiz ve Meram için mutlu ve umutluyuz. Üniversetimizin birikimini Meram gençliği ile buluşturacağız. Özellikle geleceğimizi yönlendirmek isteyen mihrakların oyunlarını bozacak gençlerimizi yetiştirmek için hareket edeceğiz. Bu önemli projeye destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

BAŞKAN HASAN ANGI; "MEGA GELECEĞE ÜMİTLE BAKMAMIZA VESİLE OLDU"

'Meram Gelişim Akademisi'nden büyük heyecan duyduğunu ve gururlandığını ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı mazideki değerleri geleceğe taşımak adına çok önemli olarak gördüğü bu projenin hayata geçirilmesinde kurumların ortaya koyduğu işbirliğinin de kendilerini mutlu ettiğini belirtti. MEGA'nın geleceğe umutla bakmaları için büyük bir sebep olduğunu söyleyen Angı, "Farklı bir bakış açısıyla hayata geçirilen proje için Meram Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Her bireyin, yuvasında mutlu, apartmanında huzurlu, mahallesine değer katan, ülkesine ümit vaad eden bir şekilde yetişmesi hepimizin isteğidir. Esasında bugün dünyanın son geldiği nokta da budur. Değerlerinden yoksun istikameti belli olmayan bir nesil ve yapı yerine geçmişin köklü yapısından ilham alarak gelecekte hak ve adaleti tesis etmek isteyen bir nesil herkesin arzusu. Biz böyle bir medeniyetin temsilcileriyiz. Dünyadaki yaşananlara karşın Türkiye yeni hedeflere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyor ve bu yürüyüş çok anlamlı. Gençlerimize yeni ufuk açacak, geleceğe daha güçlü bakacakları MEGA Projesi için tüm paydaşlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Meram'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI; "PROJE YARININ TÜRKİYE'SİNE ATILAN BÜYÜK BİR ADIM"

MEGA projesinin üzerinde titizlikle çalışılmış ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş çok kıymetli bir proje olduğunun altını çizen Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bu projeye emek harcayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibi ile Milli Eğitim camiasına ve NEÜ yönetimine teşekkür etti. projenin, yarının Türkiyesi için bugünden verilen büyük bir hizmet olduğuna vurgu yapan Özboyacı, sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye'nin özel bir gücü var; Genç nüfusu. Türkiyenin en büyük potansiyeli ve avantajı genç nüfusudur. Ülkemizin geleceği aslında genç nüfusumuzu ne kadar iyi ve donanımlı eğitebildiğimize göre değişecektir. Donanımlı, uzman, alanında iyi yetişmiş ve iyi işler çıkarmış gençler, geleceğimizi en güzel şekilde şekillendirecektir. Dünyayı değiştirmiş insanlar yetiştirmiş bir milletin ve medeniyetin sahibiyiz. 16 yaşında siyasete başlayan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bugün ümmetin ve mazlumların umudu haline gelmiştir. Onun önderliğinde gençliğimiz için çok değerli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu emeklerin neticelerinden biri de MEGA Projesi' dir. Bu tohumdan nice fidanlar, nice filizler yetişecektir. Böylesi güzel bir projeye imza atan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum."

MİLLETVEKİLİ SORGUN; "İLK DUYDUĞUM ANDAN İTİBAREN BENİ HEYECANLANDIRAN BİR PROJE OLDU"

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Meram Gelişim Akademisi, MEGA'nın' hayata geçirilmesinin bugünü anlamlı kıldığına vurgu yaparak sözlerine başlayan Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da projeyi duyduğu ilk andan itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Temelinde tarihimiz, medeniyetimiz ve dijital ortamın birleştirildiğini belirten Sorgun, "Proje kendi değerlerimizin asrın idrakine söyletmek anlamı taşıyor. Projede yer alan İmam Gazali vurgusunu da çok önemsiyorum. İmam Gazali yaşadığı 53 yıl boyunca o kadar çok ve değerli eserler veriyor ki, bu haliyle bugüne de ışık tutuyor. 'Zamanın bereketini' en çok onun eserlerinden anlıyoruz. Yazdığı eser sayısını 53 yıla bölseniz bile mümkün değil diyorsunuz. Ama Allah bereketlendirmiş vakti. Bunun için iki temel esas var. Birisi projelerinizi sadece görevlilerle değil, gönüllülerle yürütmeniz gerekiyor. Projeler gönüllülerle gerçek anlamda hayat bulur. İkincisi de iyi örnekleri kendimiz göstermeliyiz. Her birey 'ben ne yapabilirim, bana ne düşüyor' diyebilmeli, sorumluluk almalı. İşte o zaman her proje başarıya ulaşır. İşte bu projede 'ben ne yapabilirim' sorusuna verilen bir yanıt gibi. Tüm destek verenlere teşekkür ediyor, Meram'a hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

VALİ ÖZKAN; "MEGA KONYA TARİHİ İKLİMİNİN TEZAHÜRÜ OLAN BİR PROJEDİR"

MEGA Projesi'nin Konya'ya yakışır ve Konya tarihi ikliminin bir tezahürü olan bir proje olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Konya'nın taşığıdı heyecanı ve iştiyakı yansıtan bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Tarih boyunca nesiller arasında farklılıklar olmuştur ama son 30 yıldaki fark belki de bin yıllık farklılıktan daha fazla gün yüzüne çıktı. Bu, önümüzde hem avantaj hem detavantaj olarak duruyor. İşte bu proje bu farklılığı avantaja döndürmeye çalışan bir proje olmuş. Diğer taraftan eğitimin amacı insanın önce kendini ve tabiatı tanıması, kabiliyetlerini ve istidadını geliştirmesi. İşte MEGA tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran bir eğitim projesi. Devletimiz ve Milli Eğitim camiamızın eğitim için ortaya koyduğu eğitim kalitesi ve kapasitesinin artırılması çalışmalarına önemli ölçüde katkı sunacak projenin şehrimize, Meramımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projeye büyük emek harcayan Meram Belediyesi, Milli Eğitim Camiası ve NEÜ ekibi başta olmak üzere herkese de teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin eğitim konusunda duyarlı davranması, temel kamusal altyapı çalışmalarının yanında eğitime bu denli önemli katkı sunması takdire şayandır."

Konuşmaların ardından MEGA projeyi hayata geçiren protokolün imzaları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca tarafından atıldı.