Meram Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor - Son Dakika

Meram Belediyesi, Türk Kızılay Meram Şubesi iş birliğiyle hazırlanan ve ilçede yalnız yaşayan kimsesiz yaşlıların iftarlarının evlerine kadar götürüldüğünü bildirdi.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi ile hazırlanan sosyal kartların dağıtımına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'nın her zaman yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini veren bir şehir olduğunu vurguladı.

Bu zorlu günlerde yapılacak yardımların diğer zamanlara göre çok daha önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Dertler, sıkıntılar paylaştıkça azalır diyerek Meram'da yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla ihtiyaç sahibi aileleri, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı telefonla arayarak hatırlarını sorduk. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızın iftar yemeklerini ayaklarına kadar götürerek yüzlerindeki gülümsemeye vesile olduk. Sosyal Kartlarla yine onların yanında olduğumuzu yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Bu zorlu günler öncesinde de binlerce aileye yardım yapan belediyemiz, salgının gelmesiyle yardımlar noktasındaki hassasiyetini artırarak daha fazla insana ulaşabilmek amacıyla çalışmalarını ve yardımlarını artırdı. Bu yıl iftar ya da sahur sofrasında hemşehrilerimizle buluşamayacağız belki ama yüreğimiz aklımız hep onlarla gayretlerimiz ve desteklerimiz hep onlar için olmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza da bu mübarek günlerde yakınlarını, komşularını ve ihtiyaç sahiplerini her zamankinden daha fazla koruyup gözetmelerini tavsiye ediyorum."