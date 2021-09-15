Meram Belediyesi'ne bağlı ekipler 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçe genelindeki vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

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Meram Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi amacıyla çalışmalarına hız kazandırdı. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Meram Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara konu hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

13 FARKLI SINIFTA ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, israf ve tüketim kültürünün çağın en büyük sorunlarından olduğunu dile getirerek, "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de 'Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez' ayeti bizleri israftan uzak durmaya çağırmıştır. Maalesef şu an tüm Dünya bu tüketim sorunundan dertli. İnsanlık, sürekli olarak tüketime yönelmişken bunun ekonomik boyutu da ayrıca tartışılması gereken bir durum. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, biz yerel yönetimlerin gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Hemşehrilerimizi konu hakkında tek tek bilgilendirerek, 13 farklı sınıfta geri dönüşebilecek atıkları yeniden ekonomiye kazandırmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR SIFIR ATIK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Sıfır Atık ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme eğitiminin verildiğini kaydeden Başkan Kavuş, "Ekiplerimiz kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize konunun önemini anlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle ilçemizin dört bir tarafına 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 80 adet Ambalaj Atığı Toplama Ünitesi ve 2500 adet Sıfır Atık ve Evsel Atık Kutusu yerleştirdik. Yine Meram'ın yaklaşık 200 noktasında giysi ve tekstil atıkları için kumbaralarımız yer alıyor. 2019 - 2020 yıllarında ekiplerimiz tarafından 10 bin 900 ton atık toplanmıştı. 2 yıllık süreçte 56 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı, 832 ton su, 25 milyon kwh elektrik, 886 ton petrol tasarrufu sağladık. 2021 yılının ilk 8 aylık bölümünde ise yaklaşık 3 bin 300 ton atığı ekonomiye kazandırdık. 8 aylık süreçte 16 bin 500 ağacın kesilmesine engel olundu, 250 ton su, 7.5 milyon kwh elektrik, 310 tona yakın petrol tasarrufu sağladık" dedi.