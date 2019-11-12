Son Dakika Haberleri: Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü
Son Dakika Güncel Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü - Son Dakika

Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü

6 saat önce

Meram Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projelerini ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonuyla uygulama ödülü kazandı.

Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü, System.String[]

Meram Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projelerini ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonuyla uygulama ödülü kazandı.

TKB tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 36 belediyeye ait 60 projenin katıldığı yarışmada Meram Belediyesi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonuyla uygulama ödülü almaya hak kazandı.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeyi bir ödülle taçlandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihi ve kültürel dokuyu yeniden şehre kazandırmanın şehircilik anlamında diğer tüm yatırımlar kadar önemli olduğunu aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Tantavi'yi, hemşehrilerimizin övgülerinin yanında böyle bir ödülle taçlandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Titiz ve özverili çalışmalar sonrasında ilçemize ve şehrimize kazandırılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi, söyleşi ve programlar böylesi bir alana ihtiyaç duyulduğunun en önemli göstergesi oldu. Konya'nın abide eserlerinden biri haline gelen bu mekanın taşıdığı ruh, düzenlenen her programa ayrı bir güzellik katıyor. Bu sebeple hemşehrilerimizden aldığımız övgü ve takdir bizim için ne denli büyük bir ödül ise aldığımız bu ödül de bizim için apayrı bir öneme haiz."

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]