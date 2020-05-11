Meram Belediyesi normalleşme sürecine ilişkin çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıkladığı normalleşme sürecinin birinci aşaması çerçevesinde 13 Mayıs'ta saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek 14 yaşına kadar olan çocuklar için ilçe genelinde bulunan parklarda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, ilçedeki parklarda bulunan oturma ve çocuk oyun grupları ile fitness alanlarını virüs tehlikesine karşı temizleyip ilaçladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşanan gelişmelerin ve gelinen noktanın salgınla mücadelede oldukça sevindirici olduğunu vurguladı.

Karantina kurallarına ne kadar uyulursa normal hayata da o kadar hızlı dönüleceğine dikkati çeken Kavuş, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın, çocuklarımız ve 20 yaş altı gençlerimizin uzun süreden sonra belirli aralıklar ile dışarı çıkacak olması bizim için de sevindirici. Çocuklarımız ve büyüklerimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarımızı yeniden şenlendirecek. Biz de parklarımızın oturma gruplarını ve oyun alanlarını onlar için hazırladık. Tüm önlemleri alıyoruz. Ancak buna rağmen hemşehrilerimden isteğim bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti tehlike tamamen geçinceye kadar artırarak devam ettirmeleri. Hemşehrilerimiz, 4 saatin haftalardır süren karantinanın can sıkıntısından kurtulmak için az, virüsün bulaşması için ise oldukça uzun bir süre olduğunu hatırlarından hiç çıkarmasınlar. Bu süre zarfında kurallara tavizsiz riayet etsinler. Dikkat edilmediğinde başa döneceğimizi de asla unutmasınlar. Dikkatli olalım ki, kendimizi, sevdiklerimizi ve şehrimizi tehlikeden koruyup güzel günlere en kısa sürede el birliği ile ulaşalım."