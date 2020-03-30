Meram Belediyesi, taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor - Son Dakika

Meram Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi ve tedbirleri kapsamında taksi ile dolmuşlarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, virüsle mücadelede yürütülen çalışmaların, tek bir açık nokta bırakmama hedefiyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlatılan geniş çaplı ilaçlamalar çerçevesinde taksi, taksi durakları ve dolmuşların da titizlikle dezenfekte edildiğini vurguladı.

Meram'daki 14 taksi ve 3 dolmuş durağındaki araçların ilaçlandığını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Salgın tehlikesinin hissedildiği ilk günden itibaren hizmet binaları, okullar, pazar yerleri, camiler ile başlayan ilaçlama çalışmalarımız genişleyerek devam ediyor. Virüs ile mücadelede tek bir açık nokta bırakmamak adına dezenfekte çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu çerçevede ulaşım için vatandaşlarımızın sıkça kullandığı taksi ve dolmuşları da unutmuyor, dezenfekte çalışmalarıyla araçları ve onları kullanan vatandaşlarımızı da koruma kalkanı içine almaya çalışıyoruz. Ama her açıklamamızın sonunda ifade ettiğimiz gibi yine tekrar etmek istiyorum, en korunaklı ve en sağlam kalkan evinizdir. Hayati bir konu olmadıkça bu kalkanı terk etmeyin."